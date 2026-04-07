Dr. Martens馬汀鞋驚傳撤台最後出清！「特賣1折起」八孔靴成時代眼淚

記者鮑璿安／綜合報導

陪伴無數潮人走過街頭歲月的經典鞋履Dr. Martens，正式迎來階段性句點。由 SHOEX 代理的 Dr. Martens 與 trippen，宣布啟動最終出清計畫，從4月9日起於全台僅存門市「台北忠孝旗艦店」、「台北西門町門市」與「台中門市」開跑特賣會，祭出最低1折起的震撼折扣。





▲ Dr. Martens馬汀鞋驚傳撤台最後出清 。（圖／品牌提供）

從Dr. Martens最具代表性的1460八孔靴、1461三孔鞋，到春夏必備的厚底涼鞋Nartilla系列，經典輪廓一次釋出，無論是硬派街頭或日常穿搭都能一次補齊。同場還有包款、皮夾與配件同步下殺，全面約5折，等於用更親民價格入手完整造型。

以實驗性設計與手工工藝著稱的trippen，也釋出多款人氣鞋型，包括被暱稱為「蟑螂鞋」的Sparta、Helena與洞洞鞋Golf系列等經典款式。加上現場限量零碼鞋履同步出清，對於尋找獨特設計或收藏級單品的鞋迷來說，無疑是難得機會。優惠機制同樣加碼，活動期間消費滿千折百、滿萬元再折1200元，且可累折使用，進一步降低入手門檻。不過由於多數商品數量有限，加上代理即將結束，不少熱門尺寸與款式勢必快速完售，想撿便宜的消費者恐怕得加快腳步。

同場加映

許光漢又再度拿下全新代言！正式加入 NIKE 大家庭，雙方也宣告展開長期合作關係，隨著消息曝光，全新形象照同步釋出，由他親自上腳經典跑鞋「Moon Shoe」，帥度簡直再度創新高。許光漢也表示，「我平常的穿搭比較簡單，所以像 Moon Shoe 這樣經典又乾淨的設計，其實很容易就能融入日常，也會讓整體更有個性。」

▲ 許光漢親自上腳經典跑鞋「Moon Shoe」，帥度簡直再度創新高 。（圖／品牌提供）