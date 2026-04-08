不好意思向人尋求幫助？先從小事開口為後續鋪路

文／濱暢宏 圖／大是文化

先請教小事，正事就好解決

準備向別人提出請求時，是否總覺得有點尷尬？其實，對方的感受也一樣。如果突然被拜託一件不小的要事，多半會措手不及，甚至感到負擔。這時，不妨先請教對方一個小問題。

許多人可能會擔心：「對方那麼忙，不會打擾到人家嗎？」當然，一定得先考量到對方的狀況。不過事實上，大多數人在被詢問意見時，如果能幫上忙，內心反而會感到愉快。

請回想一下，當別人向你請教時，你是否也會有「對方覺得我很可靠」、「這個人願意信任我」的正面感受？正是因為這份正向的情緒，才會讓對方更容易願意提供協助。

接下來，讓我們看看具體步驟，以及為何這個方法會奏效。

▲向別人請教先從小事開始。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）



徵詢意見，要用封閉式問題

在求助之前，先提出一個小問題。這項巧思看似微不足道，卻能大幅提升成功的機率。以下是三個具體步驟：

❶ 先從簡單的提問開始



在正式提出請求之前，可以先輕鬆拋出一個小問題。為了不讓對方感到壓力，要盡量選擇能立即回答的問題。最好的方式是，採用封閉式問題──只需要選擇「是或否」、「A或B」，例如：

◦ 「你覺得企劃目前進行的方向還可以嗎？」

◦ 「資料的架構，不知道哪個版本比較容易理解？」

◦ 「我打算這樣安排會議流程，你覺得合適嗎？」

重點不在於拋出困難的議題，或是需要耗時的諮詢，而是要讓對方覺得負擔不大，卻幫上了忙，這才是訣竅。

❷ 對對方的意見表達共鳴與感謝



當對方回應你的問題，或是提出意見時，不能只是聽過就算，也要適時回饋。此時，可以進一步詢問：「你為什麼會這樣覺得？」並且在聽完之後，讓對方感受到「你的意見對我來說很有價值」。

◦ 「的確，這個觀點很重要，這樣思考得更全面了。」

◦ 「原來還可以從那個角度來判斷，我會好好參考！」

◦ 「這我之前不知道，解釋得很清楚，謝謝你！」

這些帶有共鳴與感謝的回應，能讓對方感受到尊重，更容易願意再多幫你一些。

❸ 順勢切入請求的內容



請教對方一些小問題後，可以順著談話脈絡，自然的提出正式的請求，這樣往往能大幅降低對方的心理門檻。

◦ 「這個想法真的幫了我大忙！既然這樣，能不能請你協助我一起推動執行○○？」

◦ 「這個構想太棒了！我很想跟你一起推動看看，如果你能幫我一點忙，我會非常感激的。」

重點在於，在採用對方意見的同時提出請求，讓對方感受到自己的意見派上用場。只要提高參與程度、貢獻度，對方就會更容易伸出援手。

提出簡單的問題，為後續請求鋪路

人在被依賴時，會覺得自己被需要。尤其自己的意見被採納時，更是如此。這種心理正是對方願意配合你下一步行動的動力。換句話說，先向對方請教，實際上是在無形中搭建一座橋梁，為後續合作鋪路。

即使感到緊張，也不必急著求成。先穿插一個小問題，就能在對方心中留下值得信任的印象，也能把單向的請教，轉變成雙方互動、建立默契。

畢竟，求助並不是單向行為，而是互助的起點。因此，在開口之前，先以真誠的請教作為開端，建立良好的互動氛圍，便能讓後續合作更加順暢。

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書名：《讓優秀的人主動靠近你》

作者：濱暢宏

簡介：從考績墊底到打造日本叫車市占率第一名App「GO」前任首席營運長。

出版社：大是文化