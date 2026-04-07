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Gigi Hadid復古短髮美翻！拎Miu Miu新包Arcadie、Wander絎縫設計成焦點

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記者鮑璿安／綜合報導

在復古與現代交錯的場景裡，Miu Miu 再次用影像說故事，最新形象廣告由攝影師 Steven Meisel 掌鏡，並找來超模 Gigi Hadid 演繹，以一間帶有濃厚懷舊氣息的公寓為背景，透過人物與空間的互動，勾勒出獨立女性的自我節奏與風格張力。當中也揭曉本季主推的話題包款Arcadie 與 Wander ，仍舊是强勢引領流行，未有退燒跡象。

▲▼MIU MIU 2026 包款形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲▼MIU MIU 2026 包款形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲▼MIU MIU 2026 包款形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2026 包款形象廣告，Gigi Hadid 以俐落短髮造型亮相 。（圖／品牌提供）

畫面中，Gigi Hadid 以俐落短髮造型亮相，搭配灰色短袖針織上衣與深色A字裙，整體輪廓簡潔卻充滿細節。腰間的皮帶與垂墜裝飾，為造型注入些許率性不羈的層次感，而合身剪裁則勾勒出優雅線條，在知性與叛逆之間取得微妙平衡。她或靜或動的姿態，讓整體氛圍在克制與張力之間流動，也讓造型更具故事性。

▲▼MIU MIU 2026 包款形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲▼MIU MIU 2026 包款形象廣告 。（圖／品牌提供）

本季包款同樣成為視覺核心，Arcadie與Wander兩大系列同步亮相。以品牌經典Matelassé皮革工藝打造，透過立體絎縫紋理呈現柔軟卻結構感十足的包身。Arcadie以偏方正的輪廓搭配雙提把設計，展現優雅與實用兼具的日常氣質；Wander則以圓潤線條與手拿造型，帶出更為俏皮與隨性的風格語言。

以下看更多話題包款

▲celine 。（圖／品牌提供）

▲celine 。（圖／品牌提供）

▲HALFMOON SOFT TRIOMPHE柔軟亮澤羊皮革小型手袋，NT$87,000 。（圖／品牌提供）

▲celine 。（圖／品牌提供）

▲LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，NT$110,000。（圖／品牌提供）

▲celine 。（圖／品牌提供）

▲TEEN TRIOMPHE桑蠶絲及天然牛皮革手袋，NT$155,000 。（圖／品牌提供）

由創意總監Michael Rider掌舵的Celine 2026春夏系列，包款方面的大勢焦點，莫過於全新HALFMOON SOFT TRIOMPHE半月包，以圓弧輪廓和更加小巧的尺寸，呼應本季服裝中的柔和線條，絲滑皮革搭配金色Triomphe金屬細節，低調但有辨識度。第二款值得關注的是LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，經典外擴包身與結構感線條，是本季極簡風格中最實用的代表款。

關鍵字：

GigiHadid, MiuMiu, 復古風, 時尚包款, 形象廣告

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