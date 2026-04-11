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最容易迴避型戀愛星座Top 3 ！第一名越喜歡越後退　保持距離只怕受傷

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▲▼容易發胖星座。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲最容易迴避型戀愛星座Top 3。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者鮑璿安／綜合報導

在感情關係中，有一種人看似理性冷靜、相處輕鬆，卻總在關鍵時刻選擇後退，讓人摸不著頭緒。心理學中稱這類型為「迴避型依附」，也就是在親密關係中傾向保持距離、避免過度情感連結的人。若從星座性格來看，有幾個星座特質，確實更容易落入這樣的戀愛模式。

Top 3：處女座

處女座在感情中往往理性大於感性，習慣先觀察、分析，再決定是否投入。他們對關係有一定標準，也容易放大細節與潛在風險，因此當情感開始升溫時，反而會下意識踩煞車，這樣的謹慎讓他們避免受傷，但同時也可能讓對方感受到距離，甚至誤會為冷淡。其實處女座並非不想愛，而是需要「足夠安全」才願意靠近。

Top 2：摩羯座

摩羯座對感情相當認真，但也因此更慢熱、更保守，他們習慣把重心放在工作與目標上，情感表達相對內斂，即使在意，也不輕易說出口。在關係初期，往往會築起一道無形的牆，觀察對方是否值得信任。這樣的防備機制讓他們不容易受傷，卻也讓感情發展速度變慢，甚至讓對方產生「靠不近」的挫折感。

Top 1：水瓶座

水瓶座可說是典型的「精神自由派」，在感情中最害怕失去自我，他們享受曖昧與互動，但當關係需要更深層的承諾或依附時，反而容易抽離。對水瓶來說，保持距離不是不愛，而是確保自己不被情緒綁住的一種方式。這種忽遠忽近的節奏，雖然迷人，卻也最容易讓對方感到不安與難以捉摸。

關鍵字：

標籤:星座, 戀愛, 依附, 心理, 距離感

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