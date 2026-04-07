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想睡好覺挑枕頭有技巧！側睡、仰睡對應高度材質都有講究

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記者李薇／台北報導

現代人生活節奏快、壓力大，「躺在床上卻睡不著」已成為不少人的日常困擾，除了作息與壓力因素外，其實枕頭的選擇與使用習慣，也直接影響睡眠品質與頸椎健康，選錯枕頭不只讓人翻來覆去，還可能導致肩頸痠痛，進一步惡化失眠問題。以下整理出3個實用關鍵，幫助挑對枕頭、睡得更好。

▲睡覺。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

▲睡好覺跟枕頭也有很大的ㄍㄨ。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

1.選對高度與支撐力

枕頭最重要的是「高度」與「支撐性」，側睡者建議選擇較高且有支撐力的枕頭，讓頸椎維持水平，仰睡者則適合中等高度，讓頭部自然微微後仰，避免過高或過低造成頸部壓迫，材質上記憶枕支撐性較佳、羽絨枕則較柔軟，可依個人習慣調整。

2.材質透氣與回彈性

不少人忽略枕頭材質，其實透氣性與回彈性會直接影響睡眠品質，容易流汗或怕悶的人適合選擇乳膠或透氣纖維材質，能有效散熱減少悶熱感，而回彈性好的枕頭可以讓頭部均勻受力，減少翻身次數，提升整體睡眠穩定度。

3.定期更換枕頭

枕頭並非越用越順，長期使用會累積汗水、皮脂與塵蟎，同時支撐力也會逐漸流失，一般建議約1至2年更換一次枕頭，若出現變形、塌陷或睡醒後常感到頸部不適，就代表該更換了，搭配定期清洗枕套與曝曬，也能維持良好的睡眠環境。

關鍵字：

睡覺, 睡眠, 枕頭, 居家

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