《在你燦爛的季節》8感人台詞：幸福一直都在，但人總是沒看到就錯過了

記者鮑璿安／綜合報導

由李聖經與蔡鍾協主演的《在你燦爛的季節》，描繪一段帶有療癒氣息的命運之戀，故事圍繞一名因意外失去聽力與記憶、卻仍以明亮心境過著每一天的男畫家「燦」，以及將自己封閉在情感寒冬中的女設計師「爛」。當兩人相遇，彼此逐漸走進對方世界，也慢慢融化過去留下的傷痕，在時間重新流動之中，展開一段溫柔而動人的愛情篇章。當中治癒人心的暖心台詞也揭曉，一起來看看！





▲《在你燦爛的季節》8感人台詞。（圖／MBC DRAMA official IG）

1.人生的季節並不會按照順序，有時，在你認為是春天的時刻，冬天會突如其來的降臨。而且我們並不知道未來的季節，會是溫暖的春日，還是嚴峻的冬天，那天，我們誰都不知道。

2.幸福一直都在那裡，但人總是沒看到就錯過了，所以有人說幸福是屬於發現它的人。

3.人也要適時清空自己，才能消除雜念，内心也會變得柔軟。

4.我有個因爲回望過去的事情，而錯過現在開心的事，因此感到惋惜的習慣，飛機雲只是痕跡而已，已經過去的痕跡，但雲彩會讓你開心地期待未來。

5.過去的事也許不像記得的那樣美好，可能會變得模糊，被覆蓋或扭曲，或許也許因爲隱藏著不知道的事，所以被美化了。

6.人和關係，甚至是記憶，如果今天不抓住，可能明天就會從你手中溜走，無論會不會好起來，都去解決看看，你只要下定決心就能見到他，沒什麽會比時光流逝之後再來後悔沒做哪些事，這樣令人悲傷又愚蠢的事了，後悔到最後，就會發現人生太短暫了。

7.就算是看似沒有盡頭的冬天，只要堅持下去，説不定某天春風就會突然從某個地方吹過來，但我希望你身處冬天時，某處會吹來溫暖的春風，讓這個痛苦的季節不會延續太久，無論你的人生處於哪個季節，希望你的所有季節都是燦爛的。

8.我不想回到過去，我沒有想回去的過去，人不知道自己何時會死，應該把回頭後悔的時間拿來開心地活著才對，以後才不會感到可惜。