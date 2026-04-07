你沒聽過卻大爆賣！2周完售、創辦人都嚇到的超狂小眾美妝

記者李薇／台北報導 hearth.tw IG、roseetmarius IG

商品的熱賣往往跟行銷手法有所關聯，不管是代言人推薦還是口碑行銷，都能讓商品的知名度增加，在消費者心中累積信任度，當然也比較願意花錢買單；但其實有很多小眾單品實力堅強，用過的人不僅要回購、獨自囤貨，甚至還大量收購送給親朋好友，就怕紅了買不到，以下就分享這幾款默默賣到缺貨的好物，用過真的會驚艷。

＃VIRTUE 晚安髮肌精萃，50ml、售價2380元



以生物科技為基礎的VIRTUE源自美國，專精研究頂級髮質保養，擁有獨家專利成分Alpha Keratin 60ku角蛋白，可以迅速修護髮絲重現柔順緞光，3月上市頭皮專用的晚安髮肌精萃，根本還沒打廣告，2周就賣到一瓶不剩，清爽質地一抹就吸收進頭皮，而且絲毫不油膩，舒緩頭皮泛紅壓力都超有感，獨家胜肽複合物以及天然益生元成分，平衡頭皮健康生態同時深度滋養，創造豐盈髮量。

＃Josh Rosebrook 月見草保濕噴霧，100ml、售價1580元

今年1月才剛剛進入台灣的Josh Rosebrook結合東西方植萃草本成分，打造出高效養膚又天然有機的綠色保養單品，雖然才少少引進7個品項，但已經累積不少死忠粉絲，就是因為用起來「太有感」，其中，月見草保濕噴霧更是人人都必收的單品，不僅銷量破千，用過的人都「零負評」，還要狂收推薦給身邊好友，連創辦人Josh Rosebrook都驚訝它的熱賣程度超乎預期。

＃Rose et Marius 木藤下的玫瑰葡萄酒香水，30ml、售價2380元

來自法國普羅旺斯的頂級奢華香氛品牌Rose et Marius可以說是香水界的寶藏品牌，雖然香氣不是很多種、在台灣也較少人知，但認識它的人都知道這品牌有多瘋狂，不僅產品全程都是法國製造，還採用格拉斯高濃度天然原料，從香水瓶身到蓋子全部都是精緻到不行，每個細節都無法放過，難怪在百家爭鳴的時尚之都法國還能獲得「藝術手工匠人」（Métiers d'Art）認證，喜愛香水的人真的不能錯過。