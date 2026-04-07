《穿著Prada的惡魔2》首映變安海瑟薇服裝秀！ Valentino高訂、閃片裙紅毯零失手

記者鮑璿安／綜合報導

隨著電影《穿著 Prada 的惡魔 2》（The Devil Wears Prada 2）盛大首映，紅毯再次成為焦點。飾演「安迪」的女星安海瑟薇（Anne Hathaway）以多套造型現身活動，時隔20年再次詮釋這個代表性角色仍是美麗動人，猶如紅毯範本一般，展現出成熟自信且更具力量感的風格轉變。





▲安海瑟薇（Anne Hathaway）選擇 Valentino 創意總監 Alessandro Michele 所設計的「Specula Mundi」高級訂製系列。（圖／品牌提供）

於東京出席首映活動時，安海瑟薇造型選擇 Valentino 創意總監 Alessandro Michele 所設計的「Specula Mundi」高級訂製系列，全身以黑、白、紅三色構築強烈視覺對比。無肩帶黑色禮服於胸前以一抹紅色幾何線條點綴，低調中帶有叛逆張力；裙身層疊不規則的白色荷葉邊剪裁，自腰際延伸而下，流動感十足，宛如藝術裝置般富有戲劇性。腳踩 Valentino Garavani Rockstud 高跟鞋，鉚釘細節為整體造型注入俐落前衛的時尚語彙，在優雅與大膽之間取得精準平衡。

造型多變的安海瑟薇也在日前換上 Stella McCartney 2026 秋冬系列的紅色亮片連身短裙，高密度亮片在燈光下折射出耀眼光澤，俐落的短版比例勾勒修長腿部線條。整體剪裁簡潔卻極具舞台感，搭配深色及膝長靴，展現大膽而自信的紅毯態度。