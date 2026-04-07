fb ig video search mobile ETtoday

《穿著Prada的惡魔2》首映變安海瑟薇服裝秀！ Valentino高訂、閃片裙紅毯零失手

>

記者鮑璿安／綜合報導

隨著電影《穿著 Prada 的惡魔 2》（The Devil Wears Prada 2）盛大首映，紅毯再次成為焦點。飾演「安迪」的女星安海瑟薇（Anne Hathaway）以多套造型現身活動，時隔20年再次詮釋這個代表性角色仍是美麗動人，猶如紅毯範本一般，展現出成熟自信且更具力量感的風格轉變。

▲▼安海瑟薇（Anne Hathaway）。（圖／品牌提供）

▲安海瑟薇（Anne Hathaway）選擇 Valentino 創意總監 Alessandro Michele 所設計的「Specula Mundi」高級訂製系列。（圖／品牌提供）

於東京出席首映活動時，安海瑟薇造型選擇 Valentino 創意總監 Alessandro Michele 所設計的「Specula Mundi」高級訂製系列，全身以黑、白、紅三色構築強烈視覺對比。無肩帶黑色禮服於胸前以一抹紅色幾何線條點綴，低調中帶有叛逆張力；裙身層疊不規則的白色荷葉邊剪裁，自腰際延伸而下，流動感十足，宛如藝術裝置般富有戲劇性。腳踩 Valentino Garavani Rockstud 高跟鞋，鉚釘細節為整體造型注入俐落前衛的時尚語彙，在優雅與大膽之間取得精準平衡。

造型多變的安海瑟薇也在日前換上 Stella McCartney 2026 秋冬系列的紅色亮片連身短裙，高密度亮片在燈光下折射出耀眼光澤，俐落的短版比例勾勒修長腿部線條。整體剪裁簡潔卻極具舞台感，搭配深色及膝長靴，展現大膽而自信的紅毯態度。

關鍵字：

安海瑟薇, 穿著Prada的惡魔, 紅毯造型, Valentino, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

Dr. Martens馬汀鞋驚傳撤台最後出清！「特賣1折起」八孔靴成時代眼淚

Dr. Martens馬汀鞋驚傳撤台最後出清！「特賣1折起」八孔靴成時代眼淚

容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受

容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受

戀愛前後判若兩人！反差最大星座TOP5　第1名根本變成另一個人

戀愛前後判若兩人！反差最大星座TOP5　第1名根本變成另一個人

星巴克今起「大杯以上買一送一」　快看清楚優惠時間 10個小動作「看穿對方實力」　朋友同事、陌生人都適用 選一個喜歡的杯子　測試你的脾氣有多壞 趙麗穎38歲撐起千禧風短髮　靠改變「飲食結構」長期維持優雅體態 公認雙面人星座Top 3 ！第一名最難看透　表面一套內心想超多 比努力更重要的事　5 個「職場生存法則」越早懂越好 台灣4月份「10萬坪商場」全新登場！準備開逛亮點搶先看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面