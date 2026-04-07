容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

在人際互動中，有些人總是特別容易引發他人的反感，可能不是刻意為之，而是個性中的某些特質過於強烈，讓身邊的人感到壓力或不適，從星座角度來看，有幾個星座因為說話方式、處事態度或情緒表達較為直接，常在無意間踩到他人地雷，甚至被貼上「難相處」的標籤，以下盤點三大「容易招人討厭」的星座，看看你或身邊的人是否也上榜。

TOP 3：處女座



處女座對細節要求極高，追求完美幾乎成為本能，做事一絲不苟，但也因此容易變得過度挑剔，無論是工作還是生活，都習慣指出他人問題，久而久之讓人感到壓力山大，尤其在溝通時語氣偏理性甚至帶點批判意味，容易讓人覺得被否定，即使出發點是好意，也常被誤解成愛碎念或難相處。

TOP 2：天蠍座



天蠍座個性強烈且情緒深沉，對人際關係有高度敏感度，但同時也帶有明顯的防備心與佔有慾，當感受到威脅或不信任時，容易出現冷漠或報復心態，讓人難以捉摸，此外，他們不輕易表露真實想法，卻又希望他人能理解自己，這種矛盾特質常讓相處變得壓力十足。

TOP 1：牡羊座



牡羊座行事衝動、說話直接，情緒來得快去得也快，雖然真誠不做作，但往往缺乏修飾與考慮他人感受，在團體中容易因為急躁或過於自我而引發衝突，加上不耐煩的個性，遇到事情習慣先表達不滿，讓周遭的人感到被冒犯或壓迫，也因此成為最容易在無意間得罪人的星座之一。