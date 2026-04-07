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星巴克顏值新飲來了！「蘋果山茶花風味氣泡美式」層次美翻

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記者蔡惠如／綜合報導

過了清明節後迎接穀雨，夏天即將來臨了，星巴克近期發表一系列夏日限定特調，以蘋果山茶花風味為主題，結合氣泡水入咖啡，或是結合茶湯，帶來一系列刺激味覺的清爽體驗，昭告夏天風情，層層堆疊的層次外觀，光看就療癒一波，星沁爽也帶來熱帶風情的芒果風味，結合火龍果基底，情熱如夏的亮麗色彩也很吸睛。

▲星巴克夏季新飲。（圖／品牌提供）

▲蘋果山茶花風味氣泡美式，售價145元起；蘋果山茶花風味美式，售價120元起。（圖／品牌提供）

星巴克這波夏日飲品由「蘋果山茶花」風味領軍，「蘋果山茶花風味氣泡美式」結合優雅花香與蘋果甜香，加上清爽的氣泡水後，再淋上濃縮咖啡 。視覺上呈現出輕盈的漸層感，入口則是微氣泡與果香咖啡的清爽平衡；「蘋果山茶花風味美式」則以純粹果香與花韻加入經典濃縮，簡單卻有豐富口感。

▲星巴克夏季新飲。（圖／品牌提供）

▲蘋果山茶花風味茶那堤，售價145元起。（圖／品牌提供）

「蘋果山茶花風味茶那堤」以蘋果山茶花醬為基底，結合茶湯與牛奶，讓果香中帶著雅致的花香尾韻。此外，每年夏天討論度極高的「星沁爽」也迎來熱帶主題，「芒果火龍果星沁爽」與「芒果火龍果檸檬星沁爽」再度回歸，基底使用充滿夏日氣息的芒果與火龍果，並加入真實的火龍果乾果肉，甜蜜爽口，亮麗的粉紅色調光是拿在手上，就很有提前度假的療癒感。

▲星巴克夏季新飲。（圖／品牌提供）

▲芒果火龍果星沁爽，售價95元起；芒果火龍果檸檬星沁爽，售價105元起。（圖／品牌提供）

CAFE!N春夏最新系列與百年經典KEWPIE聯名，推出一系列周邊，店內也推出夏日新味，將香濃花生醬與咖啡結合，撒上復古椪糖脆脆，視覺與口感層次兼具的「椪糖花生拿鐵」，以及以柑橘香氣為特色的「金桔氣泡美式」，與鳳梨果泥搭配果醋，清爽解膩的「金旺來果醋綠茶」3 款新飲，售價 70 元起。

▲CAFE!N百年經典KEWPIE聯名。（圖／品牌提供） ▲CAFE!N百年經典KEWPIE聯名。（圖／品牌提供） ▲CAFE!N百年經典KEWPIE聯名。（圖／品牌提供）

路易莎咖啡近期將地中海飲食的核心元素「橄欖油」，搬進咖啡杯裡，新款「地中海醇萃美式」新登場，選用義大利特級初榨橄欖油與經典美式進行調和，強調打破黑咖啡強烈、單一的刻板印象，透過橄欖油的油脂結構，讓咖啡入口後更加圓潤且溫潤，減少了對味覺的刺激感，中杯嚐鮮價 65 元。

▲CAFE!N百年經典KEWPIE聯名。（圖／品牌提供）

關鍵字：

星巴克, 夏季飲品, 蘋果山茶花, 氣泡美式, 星沁爽, 芒果火龍果, 漸層飲品, 期間限定, 咖啡新知, 台灣星巴克

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