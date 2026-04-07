「全球最好吃薯條」Potato Corner進駐宏匯　母親節消費滿3千送300　

▲宏匯廣場4／16起母親節檔期促銷。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

宏匯廣場上半年最強檔期「尊寵女王節」將從 4／16 至 5／10 登場，祭出首 11 日回饋 15%，全館消費滿 3,000 元送 300 元抵用券，家電滿萬元送 1,000 元抵用券，而被譽為「全球最好吃薯條」的 POTATO CORNER，也將於 4／17 正式開幕，讓消費者品嚐到現點現炸、搭配獨門調味粉的銷魂薯條。5／8 晚間還有長達 300 秒煙火秀，讓媽媽母親節玩好吃好還享折扣。

被網友號稱薯條界天花板的「POTATO CORNER」正式進駐宏匯，預計 4／17 開幕，除了堅持現炸口感，本次特別推出全新「海鹽焦糖」風味，鹹甜交織的罪惡滋味預計將引發踩點潮，開幕期間業者推出微笑薯餅加購價 38 元，單筆消費滿 178 元並完成指定任務還送品牌吊飾 。

宏匯廣場在母親節檔期，也推出全館回饋方案，首波 4／16 至 4／26期間，全館累計滿 3,000 送 300 元；名品、大家電、健康器材當日單筆消費滿 1 萬元送 1,000 元；珠寶、床墊當日單筆消費滿 5 萬元送 1,500 元。刷玉山宏匯實體聯名卡，百貨服飾消費累計滿 3,000 元再加贈 100 元；名品、大家電、健康器材當日單筆 5 萬元再加送 1,000 元。

▲尊寵女王節檔期間，全館當日累計消費滿 3,000 元，即可抽價值不菲的「璽星珠寶．天使之淚鑽戒」。



第二波 4／27 至 5／10 期間，全館累計滿 3,000 元送 300 元；名品、大家電、健康器材當日單筆消費滿 1 萬元送 500 元。當日累計消費滿 3,000 元，還可參加總價值超過 60 萬元的「女王開運好禮抽」 。大獎包括鑽戒、BOSE 奢華家庭揚聲器、FUJI 按摩椅．AI 愛沙發以及 IMAGER-37 柔軟氣流易眠床墊等。

▲尊寵女王節檔期間全館當日累計消費滿 3,000 元，即可抽「IMAGER-37柔軟氣流易眠床墊」。

宏匯廣場表示，去年調整館內品牌進行優化，第一季較去年同期成長 20%，清明 4 天連假也有 25% 的成長，超市 LOPIA 行銷策略豐富，較去年成長 53％，而 3C 因 iPhone 17系列銷售穩定，加上小米櫃位進駐，也比去年同期增長 56%，還有餐飲引進朵頤牛排、撈王與大戶屋，也都有傑出表現。

因應母親節來臨，5／8 日晚間 19:30 起也規劃「璀璨煙火夜．馨動傳情 KTV」，除了 KTV 歌唱大賽，壓軸更有長達 300 秒的絢麗煙火秀點亮女王之夜。爸媽們最期待的室內親子遊樂場「享樂園」也預計於 4 月下旬試營運。

▲春天換季，遠百公布母親節前哨「美麗購物節」優惠。（圖／業者提供）

遠東百貨是為母親節前哨的「美麗購物節」正登場，祭出化妝品單筆滿 3,000 元送 300 元的周慶等級回饋，搭配信用卡與分期加碼，回饋率最高上看 15%。





遠百「美麗購物節」即起至 4／15 開跑，針對換季保養與美妝採購，主力優惠集中在化妝品與內睡衣，祭出單筆消費滿 3,000 元送 300 元、消費滿萬元再加送 200 元、單筆滿 3 萬元再疊加送 600 元，並搭配 14 間銀行信用卡單筆刷滿 1 萬元分 6 期，再加送 300 元，換算下來 3 萬元的預算最高能拿到 4,500 元回饋，回饋率達 15%，主打固定囤貨專櫃保養品的消費者。

▲板橋大遠百資生堂國際櫃「紅色超導奇蹟露排隊組」，價值6,290元，特價2,880元，約54折優惠，限量50組；台南大遠百DIOR經典藍星唇膏，售價1,600元。

除了美妝，精品與家電也推折扣，遠百 APP 會員百貨服飾單筆消費滿 4,000 元送 300 元、當日累計每滿 3 萬元加送 600 元；保健器材單筆消費滿 5,000 元送 500 元，大家電單筆滿萬送 1,000 元。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、高雄大遠百限定十三間銀行國際精名品，當日單筆刷 1 萬元並分 6 期，送 700 元抵用券。特定十間銀行全館當日刷滿 5,000 元送 100 元、消費滿 15,000 元送 300 元，特定九間銀行數位 3C、APPLE 單筆刷 1 萬元並分 6 期加送 500 元。

▲板橋大遠百 GUCCI_GUCCI NEW HORSEBIT 飾肩帶錢包；板橋大遠百 MICHAEL KORS JORDI黑色編織托特包，售價14,700元。