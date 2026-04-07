宏匯強化體驗　115坪兒童室內樂園4月中下旬登場

▲宏匯廣場持續優化館內品牌，去年業績已達53億元。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

新莊宏匯廣場近年持續優化館內品牌策略奏效，去年全年業績達 53 億元，今年第一季仍有 20% 高成長，尤其是清明兒童節 4 天連假，館內人潮擠爆、餐廳座無虛席，宏匯廣場執行董事柯愫吟表示，「新鮮感」是來客數成長與業績的核心動能，近期館內也將開幕破百坪的「享樂園」，主打讓小孩放電的親子客。

主力在「新三蘆五泰」地區客群的宏匯廣場，近年積極引進 LOPIA、小米等話題店，以及熱門餐飲朵頤牛排、大戶屋、撈王等，成為周邊居民假日新選，與美麗新影城結束合作後的 8 樓以上空間，也預計將以生活體驗方向進行規劃，柯愫吟表示仍然會有影城，但規模不會像之前這麼大，其他釋出的場域會以「體驗」為核心概念，像是 SPA、親子等都有可能。

▲宏匯LOPIA即便平日也有許多來客。（圖／記者蔡惠如攝）

柯愫吟補充，賣場經營最重要除了區域之外，還要了解自己面對的客戶跟消費者需求，僅有空間不會規劃也會落到大而無當的窘境，而賣場小也不見得不能做，就要看多了解自己的消費者，而優惠目前幾乎已經是標配了，民眾喜歡新鮮感跟體驗，也會朝這方向來規劃，才能做出差異性。

宏匯廣場 4 月中下旬也將開幕 115 坪的親子「享樂園」，提供室內旋轉木馬、海盜船等遊戲設施，還有小廚房、水實驗室等新奇體驗。館內業績店王 LOPIA 超市也持續用肉類促銷、周間不同優惠等刺激消費，吸引不少高客單民眾買單，去年業績已破 3.6 億元，今年有機會上看 4 億元營業額，今年宏匯全年業績上看 60 億元。