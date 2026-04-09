漫畫感G-SHOCK好酷 　藝術家2D設計吸睛

▲G-SHOCK與藝術家Joshua Vides合作推出全新聯名型號DW-5600JV-7與DW-6900JV-1，單只4,200元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下品牌G-SHOCK持續跨足運動、時尚、音樂及藝術等多元領域尋求突破，近日與美國知名當代藝術家Joshua Vides合作推出聯名方形錶DW-5600JV-7與三眼面盤腕錶DW-6900JV-1，於錶上呈現他個人標誌性的手繪黑白漫畫風格，視覺線條從錶盤延伸至錶圈與錶帶，展現強烈的二維視覺張力。





▲G-SHOCK與藝術家Joshua Vides聯名錶款背光燈飾有Joshua Vides經典的「交通錐」圖案。

G-SHOCK與Joshua Vides聯名錶DW-5600JV-7 以白色為主調，搭配黑色線條圖案並輔以光澤飾面處理；DW-6900JV-1 則以黑色為基底，配上白色手繪紋理與啞光質感飾面。此外，腕錶細節處處可見藝術家的個人印記，包括背光燈顯示的經典交通錐圖案、背蓋刻印的專屬標誌，以及特別設計的藝術包裝外盒，展現跨界創作的獨特魅力。





▲Joshua Vides在 2026年NBA全明星賽擔任官方駐村藝術家。（圖／翻攝joshuavides IG）

Joshua Vides的創作具有極高的辨識度，他擅長使用黑、白兩色的麥克筆線條，勾勒出物體的輪廓與陰影，將現實中的3D三維立體物件，轉化為看起來像從漫畫書中剪裁下來的平面視覺2D，今年NBA全明星賽即邀他擔任官方駐村藝術家，他不僅創作官方藝術主視覺，也為場域設計並推出限定商品。





▲Joshua Vides為NBA創作黑白線條二維風格藝術作品。（圖／翻攝joshuavides IG）