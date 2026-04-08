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亞洲首富妻穿女兒舊衣氣勢不減　閃耀1500萬全鑽「錶王」

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▲▼ 妮塔安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲妮塔安巴尼難得舊衣重穿，身穿金色紗麗搭配華麗珠寶與PP鑽錶出席印度電影螢幕獎典禮。（圖／翻攝sabyasachiofficial IG）

記者陳雅韻／台北報導

亞洲首富、印度信實工業集團董事長穆克什安巴尼（Mukesh Ambani）妻子妮塔安巴尼（Nita Mukesh Ambani）在社交圈相當活躍，日前參加自家集團主辦的2026年印度電影螢幕獎典禮，她以金色裝扮亮麗登場，令人驚訝的是她穿女兒伊莎安巴尼（Isha Ambani）的舊衣上陣，但配上頂級珠寶與「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）15,269,000元全鑽錶，展現貴太太氣勢。

▲▼ 妮塔安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲妮塔安巴尼佩戴PP Nautilus型號7118/1450R-001全鑽錶，15,269,000元。（圖／Patek Philippe官網）

妮塔安巴尼在印度電影螢幕獎典禮上所穿的金色紗麗，是掌上明珠伊莎安巴尼2020年就曾穿過的服飾，華麗設計出自印度高級訂製服品牌Sabyasachi Mukherjee，紗麗佈滿了手工刺繡亮片，在燈光照射下呈現出如流動液體金屬般的視覺效果，她手拎香奈兒（CHANEL）珍珠晚宴包，優雅大氣。

▲▼ 妮塔安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲妮塔安巴尼手拎香奈兒珍珠晚宴包。（圖／翻攝yiannitsapatori IG）

最吸睛當屬身上的珠寶配飾，妮塔安巴尼當天戴上重量級的白鑽與黃鑽耳環呼應服裝色澤，一手則戴上鑽石手環，另一手則佩戴PP Nautilus型號7118/1450R-001玫瑰金全鑽自動上鍊錶，從面盤至錶圈、錶帶共鑲嵌2364顆重約11.63克拉美鑽，讓她舉手投足都閃耀無比。

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關鍵字：

亞洲首富妻, 妮塔安巴尼, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王, CHANEL, 香奈兒

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