阿提米絲2號創人類離地球最遠紀錄　太空人歐米茄錶曝光

▲阿提米絲2號任務4位太空人韓森（左起）、葛洛佛、魏斯曼與科赫均戴歐米茄錶出任務。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿提米絲 2 號」（Artemis II）1日起展開超過半世紀以來首次載人繞月航行，指揮官魏斯曼（Reid Wiseman）、科赫（Christina Koch）、飛行員葛洛佛（Victor Glover）與加拿大太空總署任務專家韓森（Jeremy Hansen）等4位太空人均戴歐米茄（OMEGA）錶出任務，6日從月球背面飛越，打破1970年阿波羅13號創下的距離地球最遠太空飛行紀錄。







▲阿提米絲2號成功創下的距離地球最遠太空飛行紀錄。（圖／CFP）

▲阿提米絲2號任務太空人裝備之一的歐米茄超霸系列 X-33 腕錶。（圖／歐米茄）

阿提米絲 2 號的4位太空人均佩戴通過航太認證（Space-qualified）的歐米茄超霸系列 X-33 腕錶，此錶徑42.25毫米的飛行裝備錶款從錶殼到錶帶都以2級鈦金屬打造，重量約112克，搭載品牌精準石英機芯，具GMT、鬧鈴、計時碼錶、日期與星期顯示等功能。





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歐米茄自 1969 年以來，參與了每一場人類載人月球任務，登月錶成為品牌經典之作，同集團的Swatch與其聯手創作Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE FULL MOON 腕錶，巧妙結合歐米茄登月錶經典元素外，月相盤上飾以60年代以來便與載人航天任務息息相關的史努比，呈現牠睡在月亮上的可愛形象，而在紫外光照射下，小錶盤上還會顯示出隱藏在彎月和星星中的史努比漫畫經典台詞。

