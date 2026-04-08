fb ig video search mobile ETtoday

阿提米絲2號創人類離地球最遠紀錄　太空人歐米茄錶曝光

>

▲▼阿提米絲2號。（圖／CFP）

▲阿提米絲2號任務4位太空人韓森（左起）、葛洛佛、魏斯曼與科赫均戴歐米茄錶出任務。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿提米絲 2 號」（Artemis II）1日起展開超過半世紀以來首次載人繞月航行，指揮官魏斯曼（Reid Wiseman）、科赫（Christina Koch）、飛行員葛洛佛（Victor Glover）與加拿大太空總署任務專家韓森（Jeremy Hansen）等4位太空人均戴歐米茄（OMEGA）錶出任務，6日從月球背面飛越，打破1970年阿波羅13號創下的距離地球最遠太空飛行紀錄。
 

▲▼阿提米絲2號。（圖／CFP）

▲阿提米絲2號成功創下的距離地球最遠太空飛行紀錄。（圖／CFP）

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲阿提米絲2號任務太空人裝備之一的歐米茄超霸系列 X-33 腕錶。（圖／歐米茄）

阿提米絲 2 號的4位太空人均佩戴通過航太認證（Space-qualified）的歐米茄超霸系列 X-33 腕錶，此錶徑42.25毫米的飛行裝備錶款從錶殼到錶帶都以2級鈦金屬打造，重量約112克，搭載品牌精準石英機芯，具GMT、鬧鈴、計時碼錶、日期與星期顯示等功能。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE FULL MOON 腕錶，9,900元。

歐米茄自 1969 年以來，參與了每一場人類載人月球任務，登月錶成為品牌經典之作，同集團的Swatch與其聯手創作Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE FULL MOON 腕錶，巧妙結合歐米茄登月錶經典元素外，月相盤上飾以60年代以來便與載人航天任務息息相關的史努比，呈現牠睡在月亮上的可愛形象，而在紫外光照射下，小錶盤上還會顯示出隱藏在彎月和星星中的史努比漫畫經典台詞。
 

►蕭敬騰秀寶可夢卡百萬金錶搶鏡　和Lisa撞同款AP

►運動戴G-SHOCK更方便了 　單手開合磁扣錶帶超順

關鍵字：

歐米茄, OMEGA, Swatch

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受

容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受

虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值

虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值

星巴克今起「大杯以上買一送一」　快看清楚優惠時間

星巴克今起「大杯以上買一送一」　快看清楚優惠時間

宏匯強化體驗　115坪兒童室內樂園4月中下旬登場 10個小動作「看穿對方實力」　朋友同事、陌生人都適用 台灣4月份「10萬坪商場」全新登場！準備開逛亮點搶先看 選一個喜歡的杯子　測試你的脾氣有多壞 Dr. Martens馬汀鞋驚傳撤台最後出清！「特賣1折起」八孔靴成時代眼淚 亞洲首富妻穿女兒舊衣氣勢不減　閃耀1500萬全鑽「錶王」 韓韶禧、張員瑛都在穿！「春日話題鞋款」FILA芭蕾鞋和NB復古跑鞋必收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面