韓韶禧、張員瑛都在穿！「春日話題鞋款」FILA芭蕾鞋和NB復古跑鞋必收

記者鮑璿安／綜合報導

春日暖意也渲染到鞋履單品之上了，趨勢開始走向比例、色彩與穿搭的整體氛圍感。女星韓韶禧演繹了FILA大勢GLIO芭蕾薄底鞋，將優雅和機能完美平衡。而張員瑛腳下的New Balance 204L也是鞋迷不可錯過的焦點，用更輕盈的設計語言，重新定義春日鞋款的存在感。





▲FILA又帶來了燒好燒滿的全新GLIO芭蕾薄底鞋。（圖／品牌提供）

FILA又帶來了燒好燒滿的全新GLIO芭蕾薄底鞋，延續品牌義式優雅語彙，鞋款以致敬經典跑鞋為靈感，採貼地薄底設計勾勒輕盈線條，異材質拼接結合細緻層次，呈現兼具復古與現代的視覺張力。韓韶禧也親自為大家示範春日穿搭，以奶茶色Track Jacket搭配百褶裙，上腳GLIO展現柔美與率性的平衡感，整體造型透過低彩度色系與流動輪廓，強化日常穿搭的優雅節奏。





▲204L 承襲 1970 年代跑鞋靈感，以修長輪廓搭配科技感合成材質與網眼布紋理。（圖／品牌提供）

New Balance則以204L系列作為春季主打，結合復古跑鞋與當代設計語言，鞋款承襲1970年代跑鞋靈感，透過修長輪廓呈現俐落比例。科技感合成材質與網眼布拼接，兼顧輕量與透氣機能表現。張員瑛演繹漿果紅配色，於奶油基底上點綴亮色增添視覺活力，搭配可可色花苞裙與奶白外套，營造柔和且富層次的春日氛圍。系列同步推出霧湖藍、粉霧灰與奶油白，強化日常穿搭的清新變化。