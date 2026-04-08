fb ig video search mobile ETtoday

韓韶禧、張員瑛都在穿！「春日話題鞋款」FILA芭蕾鞋和NB復古跑鞋必收

>

記者鮑璿安／綜合報導

春日暖意也渲染到鞋履單品之上了，趨勢開始走向比例、色彩與穿搭的整體氛圍感。女星韓韶禧演繹了FILA大勢GLIO芭蕾薄底鞋，將優雅和機能完美平衡。而張員瑛腳下的New Balance 204L也是鞋迷不可錯過的焦點，用更輕盈的設計語言，重新定義春日鞋款的存在感。

▲▼ 鞋履綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履綜合。（圖／品牌提供）

▲FILA又帶來了燒好燒滿的全新GLIO芭蕾薄底鞋。（圖／品牌提供）

FILA又帶來了燒好燒滿的全新GLIO芭蕾薄底鞋，延續品牌義式優雅語彙，鞋款以致敬經典跑鞋為靈感，採貼地薄底設計勾勒輕盈線條，異材質拼接結合細緻層次，呈現兼具復古與現代的視覺張力。韓韶禧也親自為大家示範春日穿搭，以奶茶色Track Jacket搭配百褶裙，上腳GLIO展現柔美與率性的平衡感，整體造型透過低彩度色系與流動輪廓，強化日常穿搭的優雅節奏。

▲▼ 鞋履綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履綜合。（圖／品牌提供）

▲204L 承襲 1970 年代跑鞋靈感，以修長輪廓搭配科技感合成材質與網眼布紋理。（圖／品牌提供）

New Balance則以204L系列作為春季主打，結合復古跑鞋與當代設計語言，鞋款承襲1970年代跑鞋靈感，透過修長輪廓呈現俐落比例。科技感合成材質與網眼布拼接，兼顧輕量與透氣機能表現。張員瑛演繹漿果紅配色，於奶油基底上點綴亮色增添視覺活力，搭配可可色花苞裙與奶白外套，營造柔和且富層次的春日氛圍。系列同步推出霧湖藍、粉霧灰與奶油白，強化日常穿搭的清新變化。

關鍵字：

春季鞋款, 韓韶禧, FILA芭蕾鞋, NewBalance, 復古跑鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受

容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受

星巴克今起「大杯以上買一送一」　快看清楚優惠時間

星巴克今起「大杯以上買一送一」　快看清楚優惠時間

宏匯強化體驗　115坪兒童室內樂園4月中下旬登場

宏匯強化體驗　115坪兒童室內樂園4月中下旬登場

10個小動作「看穿對方實力」　朋友同事、陌生人都適用 台灣4月份「10萬坪商場」全新登場！準備開逛亮點搶先看 選一個喜歡的杯子　測試你的脾氣有多壞 Dr. Martens馬汀鞋驚傳撤台最後出清！「特賣1折起」八孔靴成時代眼淚 《穿著Prada的惡魔2》首映變安海瑟薇服裝秀！ Valentino高訂、閃片裙紅毯零失手 《在你燦爛的季節》8感人台詞：幸福一直都在，但人總是沒看到就錯過了 「零成本變美」的6個日常微習慣　慢慢養出自然精緻感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面