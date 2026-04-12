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台北南西商圈美食新地標+1　精品咖啡與感官饗宴一次滿足

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

在這裡，餐飲不只是味覺的延伸，而是一種被設計過的感受。從光影、材質到動線，都讓人自然放慢步調。結合餐飲與外帶精品的複合形式，也讓這個空間不只是「吃一頓飯」，而是一種可以被帶走的生活美學。

Knock Knock Heaven：敲開感官天堂的微醺大門

如果你正在找一個能夠真正「沉浸其中」的用餐空間，那麼Knock Knock Heaven會是讓人一走進去就不想離開的地方。新開幕的「Knock Knock Heaven」店內空間將時尚美學與精緻餐飲結合，從光影交錯的室內設計到令人驚艷的創意調飲，每一處細節都在邀請妳放下手機（當然，拍照是必須的！），專注於當下的感官觸動。這裡非常適合在忙碌了一週後，約上三五好友來一場精緻的晚餐，或是在微醺氛圍中聊聊近況。其中餐點「無國界料理」的概念顛覆既有味蕾想像，將不同文化風味重新組合，創造更自由且富實驗性的餐桌體驗。

台北美食新地標+1！Knock Knock Heaven、Cream & Bean插旗南西商圈，精品咖啡與感官饗宴一次滿足！

台北美食新地標+1！Knock Knock Heaven、Cream & Bean插旗南西商圈，精品咖啡與感官饗宴一次滿足！

Cream & Bean：晨間的精品咖啡靈魂

如果你也是那種「沒有咖啡就無法開啟一天」的話，那妳一定會愛上Cream & Bean。這裡主打高品質的精品咖啡，職人手沖的香氣在踏進店門口的那一刻就將妳溫柔包圍。無論是帶著筆電在中山區尋找靈感的午后，還是與閨蜜相約的早午餐時光，這裡的每一杯咖啡與手工甜點，都是最純粹的味蕾享受。主打咖啡、貝果與 Gelato，以「TAKE A MOMENT MAKE IT SWEET」理念，為忙碌生活提供片刻暫停。

台北美食新地標+1！Knock Knock Heaven、Cream & Bean插旗南西商圈，精品咖啡與感官饗宴一次滿足！

台北美食新地標+1！Knock Knock Heaven、Cream & Bean插旗南西商圈，精品咖啡與感官饗宴一次滿足！

【店家資訊】

Knock Knock Heaven 承德南西店

地址：台北市大同區承德路二段99號2樓

營業時間：09:30-21:00

電話：02-2555-2381

Cream & Bean 承德南西店

地址：台北市大同區承德路二段99號1樓

營業時間：09:30-21:00

電話：02-2555-2371

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 台北, 美食

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