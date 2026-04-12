fb ig video search mobile ETtoday

Jennie把Miss Sixty又穿紅了！Y2K辣妹造型掀討論　這些Y2K品牌也翻紅

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

在這一波Y2K風格持續回溫的時候，很多人以為低腰牛仔、短版上衣只是短暫的流行輪迴，但當Jennie出現在ComplexCon現場，穿上一整套來自Miss Sixty的造型時，再度掀起時尚迷的熱烈討論，那個曾經定義千禧世代辣妹形象的品牌，被重新放回當代潮流裡重新看見！

Jennie在ComplexCon的吸睛造型

最近在香港舉辦的ComplexCon舞台演出時，Jennie以一身帶有濃濃Y2K氛圍的造型再度引起討論。她選擇的是來自義大利丹寧品牌Miss Sixty的單品，一身貼身剪裁的上衣搭配低腰皮革短褲，輪廓俐落又帶點性感，完全就是千禧年辣妹的經典公式。

Jennie把Miss Sixty又穿紅了？現身ComplexCon的Y2K辣妹造型，這個義大利牛仔品牌正在悄悄回歸

Jennie把Miss Sixty又穿紅了？現身ComplexCon的Y2K辣妹造型，這個義大利牛仔品牌正在悄悄回歸

而Jennie也不是第一次穿上Miss Sixty的造型，在之前的公開亮相中，這件有著「60」字樣的白色大U領背心，也是來自Miss Sixty的單品。

Jennie把Miss Sixty又穿紅了？現身ComplexCon的Y2K辣妹造型，這個義大利牛仔品牌正在悄悄回歸

快速認識Y2K辣妹愛牌Miss Sixty

Miss Sixty創立於1991年，來自義大利，最早以女裝丹寧起家，在90年代末到2000年代初期達到巔峰。當時的Miss Sixty有幾個很鮮明的特色：低腰剪裁牛仔褲、強調身形曲線的貼身設計以及帶點叛逆又性感的女性形象，這些元素正好對應到Y2K時期的審美——大膽、自信、略帶一點不羈，更在Britney Spears、Paris Hilton等當代It Girl帶動下，Miss Sixty一度成為全球女孩衣櫃裡的必備品牌。

Jennie把Miss Sixty又穿紅了？現身ComplexCon的Y2K辣妹造型，這個義大利牛仔品牌正在悄悄回歸

不只Miss Sixty，這些Y2K品牌也翻紅

其實不只Miss Sixty回歸，同樣來自義大利的Diesel，以丹寧與叛逆形象聞名，近年在創意總監帶領下成功翻紅，低腰與刷色牛仔再次成為主角；另外來自美國的Juicy Couture是天鵝絨套裝代表品牌，風格偏休閒，但同樣是千禧年辣妹文化的重要拼圖。

Jennie把Miss Sixty又穿紅了？現身ComplexCon的Y2K辣妹造型，這個義大利牛仔品牌正在悄悄回歸

Jennie把Miss Sixty又穿紅了？現身ComplexCon的Y2K辣妹造型，這個義大利牛仔品牌正在悄悄回歸

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

春夏腳上的浪漫光澤感！韓韶禧FILA緞面運動鞋，已經成韓國女生的目標單品

比上次還美！Puma x Jil Sander全新K-Street聯名鞋款必敗3原因公開，販售資訊一次看

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Jennie, Miss Sixty

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

最容易迴避型戀愛星座Top 3 ！第一名越喜歡越後退　保持距離只怕受傷

最容易迴避型戀愛星座Top 3 ！第一名越喜歡越後退　保持距離只怕受傷

這張圖第一眼先看到什麼？看出你什麼時候能走出制約

這張圖第一眼先看到什麼？看出你什麼時候能走出制約

5個「約會加分」小細節！結束後的訊息才是好感關鍵

5個「約會加分」小細節！結束後的訊息才是好感關鍵

到底是暈船還是愛上對方？3個細節檢測感情真實度 盤點《逐玉》張凌赫愛戴的珠寶　學霸男神輕鬆搭出時髦感 Felix同款adidas厚底跑鞋太燒！ISSEY MIYAKE聯名Camper最可愛「瑪莉珍」 紐約第五大道旗艦店啟發　海瑞溫斯頓黑白珠寶秀建築美感 立體山茶花點綴髮梢美翻　亞歷山卓髮飾氣質取勝 「666步行法」每天1小時走出易瘦體質　助代謝全開、燃燒萬惡脂肪 Tiffany不同切割鑽當時標　12時愛心鑽藏浪漫深意

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面