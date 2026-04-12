Jennie把Miss Sixty又穿紅了！Y2K辣妹造型掀討論　這些Y2K品牌也翻紅

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在這一波Y2K風格持續回溫的時候，很多人以為低腰牛仔、短版上衣只是短暫的流行輪迴，但當Jennie出現在ComplexCon現場，穿上一整套來自Miss Sixty的造型時，再度掀起時尚迷的熱烈討論，那個曾經定義千禧世代辣妹形象的品牌，被重新放回當代潮流裡重新看見！

Jennie在ComplexCon的吸睛造型

最近在香港舉辦的ComplexCon舞台演出時，Jennie以一身帶有濃濃Y2K氛圍的造型再度引起討論。她選擇的是來自義大利丹寧品牌Miss Sixty的單品，一身貼身剪裁的上衣搭配低腰皮革短褲，輪廓俐落又帶點性感，完全就是千禧年辣妹的經典公式。

而Jennie也不是第一次穿上Miss Sixty的造型，在之前的公開亮相中，這件有著「60」字樣的白色大U領背心，也是來自Miss Sixty的單品。

快速認識Y2K辣妹愛牌Miss Sixty

Miss Sixty創立於1991年，來自義大利，最早以女裝丹寧起家，在90年代末到2000年代初期達到巔峰。當時的Miss Sixty有幾個很鮮明的特色：低腰剪裁牛仔褲、強調身形曲線的貼身設計以及帶點叛逆又性感的女性形象，這些元素正好對應到Y2K時期的審美——大膽、自信、略帶一點不羈，更在Britney Spears、Paris Hilton等當代It Girl帶動下，Miss Sixty一度成為全球女孩衣櫃裡的必備品牌。

不只Miss Sixty，這些Y2K品牌也翻紅

其實不只Miss Sixty回歸，同樣來自義大利的Diesel，以丹寧與叛逆形象聞名，近年在創意總監帶領下成功翻紅，低腰與刷色牛仔再次成為主角；另外來自美國的Juicy Couture是天鵝絨套裝代表品牌，風格偏休閒，但同樣是千禧年辣妹文化的重要拼圖。

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