Felix和劉美賢都在拿LV East-West包　上半年最夯話題款你搶不到

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春夏新款近期陸續上架，眾多品牌紛紛推出全新的包袋與設計，選擇看似比以往更多，是不是也讓人有了更多的猶豫？面對琳瑯滿目的新品，你該怎麼選擇？是回到熟悉的經典款，還是跟上最新的輪廓變化？挑一款East-West bag？

East-West bag紅到不行

你是否也注意到，一款橫向延展、輪廓細長的包型，這幾季在秀場、街頭以及社群網紅的穿搭分享之間開始頻繁地出現？所謂的East-West bag（也常被稱為法棍包、東西包或長手柄肩背包），不像大包那樣強調容量，也不像迷你包追求精緻可愛的存在感，而是以一種更時髦、也更當代的比例，重新引領包款潮流。然而，這個趨勢其實早已悄悄累積了一陣子。舉凡從ALAÏA推出Le Teckel後，到Bottega Veneta與Prada在春夏系列中推出的細長肩背包，East-West的聲勢已經在時尚圈醞釀了好一段時間。雖然它不像有些款式那樣一夕爆紅，卻以一種持續的擴散，逐步滲透進日常穿搭之中。到了近期，2026春夏全新系列陸續上架，這種有著細長比例的包型再一次全面發酵，有望再度成為本季最火的包款輪廓。

Louis Vuitton 26大秀人手一包

還記得今年三月初的巴黎時裝週嗎？當Louis Vuitton 2026秋冬大秀的看秀嘉賓陸續抵達秀場時，出現了一個另人難忘的畫面？所有與會嘉賓非常一致的造型搭配，每一位來賓手上，都拿著同一款包，這只全新的、比例細長的老花包——Louis Vuitton Squire East-West。從品牌大使Felix、「超殺女」克蘿伊摩蕾茲，再到首次參加時裝大秀的冬奧滑冰金牌劉美賢Alysa Liu，所有來自不同背景、不同國籍、不同風格的人，都在這天選擇了同一款包。

快速認識LV 2026春夏最具話題新包

這顆由Louis Vuitton推出的Squire East-West，在甫落幕的時裝週上，幾乎可以說是這波趨勢最醒目的一刻，現在就往下仔細看這款包的細節介紹。

LV Squire East-West包

Squire East-West的靈感，其實可以追溯到品牌歷史中的一個經典原型。1930年代，Louis Vuitton推出名為Alma的手提包，圓弧形的結構與旅行文化密切相關，也成為品牌最具代表性的包款家族之一。今年，品牌適逢Monogram 130週年，因此，推出一顆以此為延續的全新包款，Squire East-West。

▲NT$77,000。

正是在這樣的思路之下誕生。Squire East-West保留了品牌最熟悉的語言——Monogram 帆布、牛皮飾邊與金色掛鎖，同時將整體輪廓向水平方向延展，使包袋看起來更現代、更輕盈，也更符合當代穿搭節奏。

從尺寸上看，這款包不是迷你包，也不是大型手袋，而是一個中等容量的日常尺寸。既能肩背，也能手提，既適合通勤，也適合週末外出。這種靈活性，使它很容易被納入不同生活情境之中。

名人示範LV Squire East-West

Felix示範

精靈王子，LV品牌大使Stray Kids成員Felix這次以看秀嘉賓身分出席巴黎時裝週，他當日以一件黑色夾克配上帥氣牛仔褲造型搭配出席，手上的這款LV新包Squire East West在他身上也仍然吸睛好看。

Alysa Liu示範

冬奧滑冰金牌Alysa Liu驚喜現身巴黎時裝週，他以一身帥氣的中性丹寧造型出席活動，而他身上的包款一樣非常引人注意。

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