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The North Face三度聯名Cecilie Bahnsen　機能美學再進化重點一次看

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

全球戶外品牌The North Face與丹麥設計師品牌Cecilie Bahnsen再度合作，推出第三次聯名系列，2026春夏系列於3月27日正式上市。本季延續雙方過往的設計語彙，透過更具雕塑感的廓形與結構重組，進一步拓展女性戶外服飾在機能與時裝之間的可能性。

The North Face × Cecilie Bahnsen 2026春夏聯名登場：機能美學再進化，系列重點一次看

以「四季無界，隨心而行」為主題，系列描繪暮春殘雪與新旅啟程之間的過渡時刻，在靜謐與期待之間展開。設計師Cecilie Bahnsen 表示，本季核心圍繞「輕盈感」，不僅來自穿著體驗，更是一種貼近內在的自在狀態。服裝透過靈活的穿搭方式與多變輪廓，讓日常與戶外場景自然銜接。

The North Face × Cecilie Bahnsen 2026春夏聯名登場：機能美學再進化，系列重點一次看The North Face × Cecilie Bahnsen 2026春夏聯名登場：機能美學再進化，系列重點一次看

在視覺呈現上，本季同步推出群像與單人形象，以及配件與鞋款等完整內容。由攝影師Ellen Fedors掌鏡，並邀請Angie Scarth-Johnson出鏡演繹，透過光影交錯捕捉出發前的片刻凝結，將「旅程即目的地」的概念轉化為細膩畫面，在城市與自然之間自由流動。

The North Face × Cecilie Bahnsen 2026春夏聯名登場：機能美學再進化，系列重點一次看

設計層面上，本季進一步深化機能與美學的融合。Cecilie Bahnsen標誌性的立體輪廓與柔美花卉語彙，結合The North Face的戶外科技與模組化設計，使服裝不僅具備高性能，也更貼近日常穿搭需求。整體設計圍繞四大重點：性能升級、多功能結構、一衣多穿與輕量材質。

The North Face × Cecilie Bahnsen 2026春夏聯名登場：機能美學再進化，系列重點一次看

單品細節亦展現高度靈活性，例如可拆式設計外套與長褲，透過拉鍊結構實現多種造型轉換；面料則兼具輕盈與機能，搭載防風與防潑水技術，包含WINDWALL™防風科技與DWR防潑水處理，讓服裝在多變氣候與場景中依然保持優雅與實用兼備！

The North Face × Cecilie Bahnsen 2026春夏聯名登場：機能美學再進化，系列重點一次看

此次聯名不僅延續雙方合作的語言，更將戶外機能與時裝輪廓推向更成熟的交會點，讓穿著者在每一次移動之間，自然穿梭於風格與環境之中。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, The North Face, Cecilie Bahnsen, 聯名

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