「不愛了卻不提分手」星座Top3！第一名最怕當壞人寧可拖著





▲有些星座面對感情轉變時，更傾向選擇逃避或拖延，而不是正面做出決定。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在感情裡，「不愛了卻不說」往往比直接分手更讓人難受。沒有明確結束，也沒有真正繼續，只是讓關係在日常中慢慢冷卻，消耗彼此的情緒與時間。這樣的狀態，其實和性格特質有很大關係。有些星座面對感情轉變時，更傾向選擇逃避或拖延，而不是正面做出決定。以下三個星座，最容易在「不愛了」之後，仍停留在關係裡。

Top 3：巨蟹座

巨蟹座天生重感情，對於一段關係的投入往往很深，也因此在面對「不愛了」這件事時，反而更加困難。他們不是沒有察覺情感變淡，而是太在意過去的點滴與兩人建立的連結。對巨蟹來說，分手不只是結束一段戀情，更像是切斷一段生活的一部分。因此即使內心已經開始抽離，他們仍可能選擇維持表面的相處，繼續關心、繼續陪伴，讓關係看起來還在進行。但這樣的「撐著」，其實只是延長彼此的消耗，久而久之也會讓對方感受到溫度不再，只是說不出原因。

Top 2：天秤座

天秤座最害怕的，就是衝突與不愉快的場面。當感情出現裂痕，他們往往不會選擇正面溝通，而是傾向讓事情「慢慢過去」。對他們來說，主動提分手意味著要面對情緒、承擔責任，這是他們最不擅長的部分。於是天秤常用一種看似溫和、實則模糊的方式處理關係，例如減少聯絡、回應變慢，或刻意拉開距離。他們希望關係能自然冷卻，甚至讓對方先提出分開。這樣的處理方式雖然避免了衝突，卻也讓對方陷入長時間的不確定與猜測之中。

Top 1：雙魚座

雙魚座在感情裡最難做到的，就是「狠下心」。即使愛已經消失，他們仍可能因為同情、習慣，或不想傷害對方，而選擇繼續維持關係。對雙魚來說，分手往往伴隨著強烈的愧疚感，因此他們寧可拖著，也不願成為那個說出口的人。但這樣的狀態，往往會讓關係變得更加模糊。表面上還在一起，實際上情感已經不對等，甚至只剩下責任與習慣。雙魚或許是出於溫柔，但這份溫柔，有時也會讓彼此更難真正走向下一段關係。