85度C母親節推杜拜巧克力蛋糕　亞尼克用紅寶石奢華現身

▲85度C、亞尼克母親節蛋糕。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

母親節蛋糕預購戰正式開跑，今年不僅要比造型，更要在食材話題上吸睛。85 度 C 鎖定社群爆紅話題，首度將「杜拜巧克力」融入千層蛋糕，結合開心果與酥脆口感強攻奢華市場；亞尼克則引進全球第四種巧克力「紅寶石巧克力」，以天然粉紅色澤與莓果酸香，打造寶石級的視覺饗宴。體貼消費者荷包，兩大業者均祭出早鳥優惠，85 度 C 指定款預購享 85 折，亞尼克則推出指定蛋糕最高 88 折回饋。

社群爆紅「杜拜巧克力」入蛋糕

今年 85 度 C 的母親節亮點，絕對是全台限量 5,000 顆的「杜拜巧克力千層蛋糕」。跳脫傳統口味，以層層堆疊的巧克力餅皮，夾入濃郁的開心果香堤與巧克力香堤，最上層則鋪上極具中東特色的酥皮與開心果醬，呈現出豐富的酥脆感與堅果香氣，售價 1,480 元。

除了話題十足的杜拜巧克力，也推出其他品項提供不同喜好的媽媽選擇。包括走視覺系路線的「玫瑰蜜語」，以花束造型搭配玫瑰覆盆子餡，淡雅花香非常適合浪漫派母親，售價 580 元；造型吸睛的「甜蜜名媛包」以粉嫩精品包外觀結合芒果慕斯與牛奶布蕾，口感清爽，售價 780 元。還有使用台灣檳榔心芋頭製作的「芋香綻放」，售價 550 元，以及點綴可愛小熊、內含蜜桃覆莓慕斯的「熊愛媽咪」，售價 780 元 。

85 度 C 表示， 即日起至 5／7 ，預購指定款蛋糕可享 85 折優惠（杜拜巧克力千層除外）；即起至 5／10，APP 會員購買任一母親節主題蛋糕，有機會抽中 iPhone 17 手機、美容儀等獎品。

粉嫩「紅寶石巧克力」奢華登場

亞尼克今年母親節以「紅寶石巧克力」為主打，推出每日限量 200 條的「紅寶石巧克力脆皮生乳捲」，其巧克力擁有天然的粉紅色澤，味道帶有層次感的莓果酸甜，在柔軟的泡芙蛋糕外披覆一層脆皮巧克力，並點綴草莓果乾與巧克力脆球，內餡則是紅寶石巧克力覆盆莓奶霜，口感豐富。紅寶石巧克力脆皮生乳捲售價 699 元；亞尼克生乳捲-紅寶石覆盆莓售價 495 元至 565 元。

針對民眾聚會需求，也推出多款圓形蛋糕，包含外觀如康乃馨花瓣的「花綻紅寶石」，內含草莓覆盆莓果餡與慕斯，售價 1,580 元；「紅寶石紅心芭樂」則大膽結合本土水果，用新鮮紅心芭樂塊搭配紅寶石巧克力奶霜，酸甜中不失清爽，售價 1,380 元至 1,990 元；「粉紅露比派」則是以派塔酥脆感喚醒母親的少女心，切片售價 198 元，整顆售價 1,280 元。

亞尼克表示，4／30 前預購指定蛋糕，單顆享 95 折，兩顆享 88 折；隨享卡會員單顆享 9 折優惠。