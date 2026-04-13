夏日必備清爽系穿搭！材質選對直接贏　一穿瞬間降溫還很高級

▲今年春夏降溫穿搭關鍵字是清爽。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

天氣一熱，穿搭重點自動切換成「清爽感」，但清爽不等於隨便，真正厲害的是那種看起來很輕鬆，卻還是有質感、有細節的穿法。今年春夏降溫穿搭關鍵字：輕盈材質＋乾淨色系＋剛剛好的輪廓，學起來時髦又涼爽！

Maje以經典剪裁重新演繹純白

把「白色」玩出層次感的高手—Maje，直接用一整個純白膠囊系列告訴你：白，不只是乾淨，還可以很有戲。從細肩帶晚裝、雙材質薄紗洋裝，到花瓣裙與航海風衛衣，每一件都在同一個色系裡做變化。

▲Maje以經典剪裁重新演繹純白。（圖／品牌提供）



關鍵就在於材質—塔夫綢的挺、薄紗的透、刺繡的細節，讓全白穿搭不會單調，反而多了一種「低調華麗」的酷感。

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像塔夫綢蕾絲洋裝，就是那種一穿上就自帶光的存在；寶石腰鍊荷葉邊外套則把甜與帥平衡得剛剛好，搭配氣球輪廓西裝長褲，直接從浪漫切換到俐落，或是搭配塔夫綢長裙，更有夢幻浪漫感。搭配邏輯雖然顏色一致，但輪廓與材質一定要有對比，清爽才不會變無聊。

▲塔夫綢蕾絲洋裝／價格店洽，寶石腰鍊荷葉邊外套／17,590元，塔夫綢長裙／15,290元，氣球輪廓西裝長褲／11,490元。（圖／品牌提供）



ClubMonaco 2026春夏推出的「奢華亞麻系列」

隨著氣溫逐步回暖，輕盈與舒適成為春夏穿搭重點，Club Monaco就是「清爽中的生活派」。2026春夏主打的奢華亞麻系列，直接把舒適與質感綁在一起。100%純亞麻、加上來自法國的Le Lin Zephyr面料，輕盈、透氣、還帶點像月光一樣的自然光澤，低調又有質感。

▲Club Monaco 2026春夏主打奢華亞麻系列。（圖／品牌提供）



輪廓上則走寬鬆路線，但不會鬆到沒精神。寬版西裝外套搭高腰寬褲，是現在最聰明的組合—既能修飾比例，又有一種不費力的優雅。再搭配橄欖綠、奶油白或柔黑這些大地色系，整體氛圍很chill，但還是很有型。

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另外像馬甲背心疊搭無袖上衣，或亞麻長寬褲搭簡約襯衫，都是很好上手的清爽公式。甚至一件淺灰圍裹式洋裝，就能直接搞定一整天，通勤可以，週末約會也成立。

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