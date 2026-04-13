治癒感爆棚的繽紛色美妝　金宇彬噴上早安淡香精、Jisoo最愛馬卡龍修護霜

▲繽紛色美妝品。（圖／取自arenakorea IG、品牌提供、廖怡婷攝）

圖文／CTWANT

色彩是心情的開關，而香氣與質地則是對生活的溫柔宣言。在步履匆忙的城市裡，我們都需要一點「儀式感」來喚醒感官。今年各大美妝品牌不約而同地走進繽紛花園：Acqua di Parma用五彩瓶蓋映照義大利南方的陽光與慢活；迪奧將經典修護霜穿上馬卡龍色系，把保養變成一種隨身攜帶的法式浪漫；RMK則用豐富的指彩光澤，邀妳在指尖玩一場色彩遊戲。這些充滿愉悅能量的美妝小物，不僅昇華了日常保養，更像是一則則詩意的邀請，邀請我們以優雅與想像力，愉悅地迎向嶄新的一天。

Acqua di Parma 早安義式香氛美學系列

以香氣將日常的簡單時刻昇華為詩意夢境

這系列是去年因居家系列太過成功而首度推出由居家香氛轉而推出香水的《早安淡香精》後續全新篇章，這系列宛如一則溫柔而詩意的宣言，邀請我們以敞開的雙眼與富有想像力的心境感受生活，讓最細微的日常片刻，也能化為如夢般的感官體驗與儀式。從清晨柔和的甦醒、悠然流轉的時光，到喜悅相遇的瞬間，每一款香氣皆封存一段值得細細品味的片刻，讓你聞到這股香氣就能漾起一抹微笑。

▲Acqua di Parma 早安義式香氛美學系列 淡香精 100ml／11,800元。（圖／廖怡婷攝）

一次推出五款全新淡香精，皆是品牌資料庫中未有的香氣，包含現場市場非常受歡迎的偽肌膚香氣、木質麝香、Acqua di Parma獨創的新世代美食香氣等，五款香氣皆能在現在小眾香水當道的市場洪流中站穩腳步，滿足不同消費者的需求。瓶身設計靈感源自Acqua di Parma於2008年推出的 Profumo，將其標誌性的直紋玻璃重新詮釋成當代造型。全新輪廓既致敬品牌的設計傳承，同時也展現該系列所蘊含的現代輕盈感、愉悅而精緻的氣質。直紋玻璃表面營造出光影流轉的視覺效果，並搭配色彩鮮明的玻璃瓶蓋：湖水綠（Aqua Green）、帕爾瑪黃（Parma Yellow）、柑橘橙（Tangerine Orange）、緋紅色（Crimson Red）與水晶黃（Citrine Yellow），各自映照瓶中香氛的獨特個性。

▲金宇彬私下也超愛用Acqua di Parma香氛。（圖／取自 arenakorea IG）

Buongiorno Buonanotte早安晚安淡香精聞起來會令人感到寧靜。鳶尾花的柔美氣息與麝香的溫暖相互交會，融入卡拉布里亞佛手柑的輕盈明亮，喚起清晨靜謐時分、光線輕觸肌膚的細膩感受。

Buongiorno Al Bacio早安之吻淡香精以橙花的明亮氣息交織雪松木與乳香的共蒸餾香調，在純淨與溫暖之間取得平衡。

Buongiorno Amore Mio早安愛人淡香精彷彿晨光下的空氣中瀰漫義大利棉花的純淨香氣，搭配明亮的佛手柑點亮心中暖意。淡淡鳶尾花如輕紗般包覆，增添整體舒適感。

Buongiorno Dolce Far Niente早安慢活淡香精頌揚「無所事事的甜美」——在檸檬樹蔭下，時間彷彿都慢了下來。柑橘與檸檬葉帶來陽光般的氣息，搭配質感溫潤的檸檬木香調宛如置身義大利南方午後，享受自在的慢活步調。

Buongiorno Gioco del Destino早安奇遇淡香精迎接一天中「不期而遇」的驚喜，烘烤小麥的溫暖香氣交織義大利青橘、黃橘與西西里檸檬的清新果香，再點綴一抹麝香勾勒出充滿律動與情感張力的香氣表現。

▲Buongiorno全新早安 義式美學系列的視覺概念，由義大利藝術家與設計師Matteo Cibic構思。（圖／廖怡婷攝）

▲Buongiorno 早安系列袖珍禮盒組 5x10ml／7,500元。（圖／廖怡婷攝）

2026 迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版

翻玩三款法式甜點色彩 打造今夏最甜夢幻單品

繼迪奧品牌大使Jisoo在MV驚喜展現此款修護霜，瞬間點燃全球話題，2026年這股風潮將以更豐富、更甜美的姿態強勢回歸，一次推出三款全新迪奧緹花全能修護霜馬卡龍限量版，鵝卵石造型瓶身上注入馬卡龍色彩，使柔嫩「粉」、活潑「橘」、浪漫「紫」，與CHRISTIAN DIOR飾帶、DIOR緹花碰撞出法式甜點般的夢幻感，輕盈、俏皮又高級，隨手一拿就充滿時尚態度。這款集高訂外型、高效修護、便攜設計於一身的全能修護霜，無論置於口袋、包包，或是隨手拿起，都能讓你一手掌握、翻玩時尚，絕對是今夏最甜夢幻單品。

▲迪奧 緹花全能修護霜 馬卡龍限量版 50ML／2,000元。（圖／品牌提供）

迪奧美妍中心以明星成分積雪草的自然高效修護力，作為產品的核心成分，幫助深層滋養乾燥肌膚，並有感舒緩敏弱膚況，帶來極致舒適潤澤的保養功效。迪奧緹花全能修護霜馬卡龍限量版以具高度包覆力的乳霜質地完美結合滋潤效果及輕盈感受，為肌膚深層滋養，形成一層保護膜，潤澤卻不黏膩，一抹溫柔貼膚，有感提升肌膚柔嫩度與潤澤度。高比例天然來源成分，一瓶就可「護手潤澤」、「指甲滋養」、「身體乾燥舒緩」、「晚安潤唇」多重功效，隨時呵護每一處肌膚。

▲舒適乳霜質地可依肌膚需求多次塗抹，為乾燥部位補充水分。（圖／品牌提供）

RMK 17色絢光速乾指彩 繽紛色調喚醒玩心

為風格注入玩味悸動 襯托出風格的時尚感

匯集清透、鮮豔、珠光。結合多樣的質地交織鮮麗的色彩，無論哪一款，僅是映入眼簾即讓心情感受雀躍、打造個性豐富的繽紛色群。同時追求襯托手部更顯唯美的指彩妝效，任何色彩皆能與指尖自然融合，充分襯托出風格的時尚感。

▲色澤融於膚色的同時展現潮流的存在感，散發光漾質感的繽紛色群。（圖／品牌提供）

持續保有剛上色時的柔滑顯色與滿溢透明感的水漾光澤， 與品牌既有的指彩相比，易於塗抹與速乾性更加進化升級。無需任何技巧亦能均勻上色且快速乾燥，讓後續的疊擦更能隨心所欲。每一款皆是主角級的耀眼色彩。襯托指尖之美、感受心動雀躍的指彩。

▲亮麗中蘊含雀躍能量的色彩，讓時尚延伸至指尖。（圖／品牌提供）

僅在霧面瓶蓋的頂端賦予亮面的光澤感，完美呼應光漾質感的指彩。宛如碎裂玻璃斷面般的浮雕紋理，透過摩登的時尚設計藉以低調收斂滿溢悸動的繽紛色彩。宛若藝術品般的優美造型，亦推薦作為饋贈禮品的選擇。僅EX-01・EX-02限量發售。

▲RMK絢光速乾指彩 全17色 5.5mL／700元。（圖／品牌提供）

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