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小資族必看價格超甜、質感超好「輕奢包」推薦　陳華同款只要3千多收

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陳華同款只要3千多收！小資族必看、5顆價格超甜輕奢包，質感直接越級打怪

▲小資美包早就是主流。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

「買包也要精打細算」的年代，小資美包早就是主流。重點不只是價格親民，而是—好看、好搭、還要有設計感。從俐落輪廓到細節控設計，再到可以一包多背的實用機能，這一波小資包款價格超甜、質感超好，看完只想包款處理！

小資推薦包款：ROBINMAY 1850可頌彎月包

把都會極簡玩出態度的ROBINMAY，這次ELLY設計師系列攜手小天后陳華，把「清新＋個性」這個看似矛盾的組合，轉化成很好駕馭的日常包款。其中最有話題的「1850可頌彎月包」，光是輪廓就很會—弧形線條貼合身形，背起來自然又俐落。

陳華同款只要3千多收！小資族必看、5顆價格超甜輕奢包，質感直接越級打怪

▲陳華演澤ROBINMAY 1850可頌彎月包。（圖／品牌提供）

再加上帶有光澤感的壓紋牛皮，手感與視覺都在線，搭配不規則幾何串珠吊飾，直接替整體造型加分。容量也不只是好看，日常外出該帶的通通塞得下，完全是隨便背都很有型的安全牌。

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▲ROBINMAY 1850可頌彎月包／3,890元。（圖／品牌提供）

小資推薦包款：ROBINMAY 1357軟法肩背包

同系列的「1357軟法肩背包」則走另一條路—更柔、更隨性。微抓皺設計讓包身自然立體，不用刻意凹造型就有存在感。

陳華同款只要3千多收！小資族必看、5顆價格超甜輕奢包，質感直接越級打怪

▲（圖／品牌提供）

中型容量剛剛好，錢包、補妝包、手機通通有位子，還附肩背與斜背兩種背法，通勤、約會都能切換。這顆包看起來溫柔，但其實很有個性，屬於越看越耐看的那種。

陳華同款只要3千多收！小資族必看、5顆價格超甜輕奢包，質感直接越級打怪

▲ROBINMAY 1357軟法肩背包／3,690元。（圖／品牌提供）

小資推薦包款：CHARLES & KEITH Delfina小型鎖頭手提包

小資族心中的寶藏品牌CHARLES& KEITH，這一季走「剛柔並濟」路線。這顆Delfina小型鎖頭手提包就是最佳代表，刷舊棕色自帶一點復古濾鏡，搭配金屬鎖頭細節，低調中又有記憶點。包型不大，但存在感很夠，適合搭配俐落西裝或簡單牛仔穿搭，瞬間讓整體更完整。

陳華同款只要3千多收！小資族必看、5顆價格超甜輕奢包，質感直接越級打怪

▲CHARLES & KEITH Delfina 小型鎖頭手提包／2,990元。（圖／品牌提供）

小資推薦包款：CHARLES & KEITH Levy小型肩背包

如果是實用派，那Levy小型肩背包會很對胃口。輕量尼龍材質直接減壓，拉鍊開合加上可調式背帶，通勤族會每天都想背。重點是，它沒有因為功能性就犧牲造型，反而用簡約線條撐起整體時髦度。

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▲CHARLES & KEITH Levy 小型肩背包／2,190元。（圖／品牌提供）

小資推薦包款：PEDRO Hitch保齡球包

日常包款升級成風格宣言的PEDRO，這款Hitch保齡球包用淺棕褐色搭配幾何線條與旋鎖釦，整體輪廓俐落又帶點雕塑感。不走甜美路線，而是用結構感說話，信封翻蓋設計讓細節更有層次，不論搭配西裝或休閒風，都能撐起造型氣場。

陳華同款只要3千多收！小資族必看、5顆價格超甜輕奢包，質感直接越級打怪

▲PEDRO Hitch 保齡球包 淺棕褐色／3,390元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 輕奢包

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