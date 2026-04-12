《白日提燈》迪麗熱巴化身最美鬼王　早晚敷面膜、艾草泡腳養出紅潤好氣色

▲迪麗熱巴。（圖／取自迪麗熱巴微博，下同）

圖文／CTWANT

備受粉絲期待的奇幻古裝劇《白日提燈》已正式上線，迪麗熱巴在劇中飾演活了四百年、天生喪失五感的萬靈之主「賀思慕」。劇中她與陳飛宇飾演的少年將軍段胥結下契約，展開一段跨越生死與感官的虐心愛戀。除了引人入勝的劇情，迪麗熱巴在劇中宛如仙女下凡的絕美造型更是頻頻登上熱搜，讓同劇演員與觀眾都忍不住讚嘆她的盛世美顏。然而，這份宛如芭比娃娃般的精緻美貌與完美身態，並非全靠天生麗質，私底下的她對日常保養與作息有著一套嚴格且充滿儀式感的標準。

27套純手工重工戲服，打造《白日提燈》最美鬼王

為了完美呈現「賀思慕」這位強大卻又帶著冷漠魅力的靈界鬼王，劇組在服化道上可說是下足了血本。由台灣知名設計師黃薇操刀，為迪麗熱巴量身打造了高達27套的純手工重工戲服。其中最受矚目的，莫過於一套極具氣場的「鬼王紅衣」——這套服裝上特別嵌有仿古琉璃珠，讓迪麗熱巴每走一步路都會伴隨著輕靈的風鈴聲，空靈之感直接穿透螢幕。這些精工製作的戲服雖然讓她美出新高度，但也因為重量極重，讓她在拍攝轉身動作時曾不小心摔倒，足見演員的敬業與服裝的極致華麗。

▲迪麗熱巴在《白日提燈》的戲服高達27套。（圖／取自《白日提燈》 微博）



迪麗熱巴保養秘訣：早晚各敷一片面膜，打造零死角水嫩肌

迪麗熱巴那令人稱羨的水嫩發光肌，來自於她對「保濕補水」的極度執著。因為拍戲時經常需要長時間帶妝，加上本身膚質偏乾，她每天早上洗漱後的第一件事就是敷面膜，且維持著「早晚各敷一片」的習慣。在敷面膜之前，她還會先輕拍化妝水來幫助後續吸收。此外，她也非常注重毛孔的清潔護理，並堅持每天大量喝水，從體內補充水分，這是她不容易長痘痘、皮膚看起來隨時保持水潤澎彈的關鍵。

迪麗熱巴減肥秘訣：不挨餓的「原型食物」飲食法與日常伸展

在身材管理方面，迪麗熱巴其實沒有特別嚴苛忌口，但她懂得聰明拿捏份量。當她想要減肥瘦身時，她會選擇「不吃晚餐」，但每天的早餐一定會吃得營養豐盛。她本身食量不大，採取「什麼都吃但量不多」的策略來維持纖細體態，並且特別偏好蔬菜、水果等天然的原型食物，不僅能攝取身體所需養分，熱量也比加工食品低上許多。在運動方面，她非常喜歡拉筋伸展，常在滑手機時順便伸展四肢，有空閒時也會跑步或跳舞；她特別提醒大家不要長時間站立或久坐，以免對腰部造成負擔，時常變換姿勢才是維持優美體態的關鍵。

迪麗熱巴美容秘訣：拒絕熬夜，靠「艾草泡腳」養出紅潤好氣色

除了外在的塗抹保養，迪麗熱巴深知「睡眠」才是最好的美容聖品。她盡量保持早睡不熬夜的習慣，但由於自身體質容易手腳冰冷、進而影響入睡，因此她養成了一個超接地氣的習慣——睡前泡腳。她會特別購買艾草包來搭配熱水泡腳，讓身體由下而上暖和起來，四肢熱熱的不僅能大幅改善睡眠品質，還能促進全身血液循環。這種由內而外的調理方式，正是她即使工作滿檔，依然能在鏡頭前展現白裡透紅好氣色的終極秘訣！

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