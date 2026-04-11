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篠原涼子50+狀態封神！入戲後極致自律　每天3000cc水喝出精緻輪廓

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日劇女王篠原涼子 50+ 狀態封神！揭秘「不老傳說」背後的極致自律：每天 「蒸煮料理餐」＋3000c.c. 水喝出精緻輪廓

▲篠原涼子新劇飾演嚴守紀律的獄警。（圖／friDay影音提供）

圖文／CTWANT

從《派遣女王》到現在的《失控的她－距離越獄還有xx天－》，篠原涼子不僅演技精湛，那份數十年如一日的纖細感與透明妝效，更讓觀眾好奇她的保養之道。近期她透露，為了貼近新劇中嚴格遵守規範的角色，連私生活都跟著「規律化」。面對40歲後代謝下降的生理挑戰，她不再追求極端，而是轉向更聰明的補水與烹調方式。今天我們就來拆解這位日劇女神如何透過「蒸」的智慧與驚人的飲水量，在半百之際依然閃耀著不輸年輕演員的迷人光彩。

角色帶動生活：規律作息是美肌的基石

在《失控的她》中，篠原涼子飾演嚴守紀律的獄警，她笑說因為演得太投入，「涼子本人」消失了，取而代之的是極度規律的生活。她私下開始調整作息，養成早睡早起的習慣，這不僅是為了接近角色狀態，更意外地讓身體進入修復的黃金期。規律的睡眠讓肌膚自然代謝穩定，這份「入戲」帶來的自律，正是她維持緊緻神采的第一步。

（圖／friDay影音提供）

▲篠原涼子新劇飾演嚴守紀律的獄警。（圖／friDay影音提供）

抗水腫秘密武器：3000 c.c.飲水與「戒糖」鐵律

篠原涼子坦言，年過40以後深感代謝變慢，因此對「喝水」這件事變得無比積極。她平時每日飲水量至少2000 c.c.，拍戲期間更會加碼到3000 c.c.，用足量的水分帶走體內多餘鹽分、改善水腫。更令人佩服的是她的自律管理：除了白開水，她完全拒絕果汁與含糖飲料。這種純淨的補水方式，不僅讓她遠離糖化引起的蠟黃，也讓身材始終維持在完美曲線。

日劇女王篠原涼子 50+ 狀態封神！揭秘「不老傳說」背後的極致自律：每天 「蒸煮料理餐」＋3000c.c. 水喝出精緻輪廓

▲（圖／friDay影音提供）

「蒸」的更健康：保留營養、濾掉油脂的減法飲食

飲食方面，篠原涼子除了攝取發酵食品維持腸道健康，近期更迷上了「蒸料理」。她認為蒸蔬菜能保留最多的植化素與營養，而豬肉等蛋白質透過蒸煮能大幅減少油脂攝取。她分享這類料理簡單又高效，即便家裡沒有專業蒸鍋，用平底鍋墊上打洞的烘焙紙也能完成。這種簡單、原型且低負擔的飲食法，讓她在享受美食的同時，也能精準控管熱量。

（圖／friDay影音提供）

▲（圖／friDay影音提供）

運動節律調整：從狂熱瑜伽到適度的流汗美學

篠原涼子一直是運動愛好者，過去曾投入大量時間在瑜伽等有氧運動，甚至曾因光做瑜伽就減掉超過1公斤。但她也坦誠分享，曾經因為過度投入導致反效果，讓身體感到疲憊。現在的她學會了調整節奏，不再追求極限的消耗，而是保持適度的流汗與規律，透過發酵食品與大量補水來相輔相成。這種「與年齡共處」的平衡感，讓她在鏡頭前後都能散發自然且高級的質感。

（圖／friDay影音提供）

▲（圖／friDay影音提供）

《失控的她－距離越獄還有xx天－》故事描述篠原涼子&傑西展開一場賭上命運的禁忌愛情，人氣男團SixTONES成員傑西首度演出殺人嫌疑犯，藤木直人則是負責案件的刑警，描繪一段前所未見的女性獄警與殺人犯聯手越獄的故事，即將迎來大結局。

延伸閱讀
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關鍵字：

周刊王, 篠原涼子, 保養

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