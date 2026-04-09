想請人幫忙竟然有「黃金時段」！這時間開口最容易成功

文／濱暢宏 圖／大是文化

請求支援，下午兩點最易成功

在向他人求助時，應該在什麼時候開口？有時只要換個時機，即使是同樣的請求，對方的反應也會完全不同。對多數上班族來說，在下午兩點左右，往往是最容易成功的黃金時段。

拜託別人有黃金時段

上午九點到十點之間，大多數人都還在整理當天的行程、規畫工作內容，這時如果提出請求，通常無法得到正面的回應。

接下來是剛用完午餐的一點左右，許多人正忙著處理上午未完成的事項；而到了傍晚五、六點，多半又只想盡快下班，自然沒什麼幫助別人的意願。

相較之下，下午兩點左右是心理最不設防的時段。此時，大家多半已用過午餐，身心逐漸放鬆，也重新找回一些穩定，因此這段時間可以說是提出請求的黃金時段。

▲對於請求也有黃金時段。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）



接下來，是提出請求的三個步驟。

❶ 先以輕鬆的閒聊暖場

切記，不要直接切入正事。可以先從較瑣碎的日常話題開始，讓對方的心情自然放鬆。

◦ 「你午餐吃了什麼？」

◦ 「週末有去哪裡走走嗎？」

◦ 「聽說那家新開的咖啡廳很不錯，你去過了嗎？」

這類與生活有關的話題，能拉近與對方之間的距離。閒聊，是減輕對方防備、順利提出請求的重要步驟。

❷ 簡潔說明意圖

從閒聊慢慢轉入正題時，要簡明扼要的說明請求的背景與目的，此時的關鍵是：不要讓對方感到負擔。

◦ 「其實我有件事想請你給些意見︙︙。」

◦ 「關於剛才提到的事情如果你願意提供協助，那就幫了我大忙了。」

同時，也可以簡單說明工作量或所需時間等資訊，讓對方能夠具體想像協助的範圍。當負擔沒有想像中大時，對方就更容易點頭答應。

❸ 確認時機，並展現體貼的心意

最後一步，記得留意對方的狀況與時間，避免讓對方感到被強迫。只要多問候一句「你現在方便嗎？」，就能有效減輕對方的心理負擔。「如果你現在有點忙的話，明天再討論也沒問題！」

◦ 「不用太勉強，有空再告訴我時間。」

這樣的貼心態度，往往容易讓對方更樂意接受請求。

為何能提高求助的成功率？

在提出請求時，時機和氛圍都是不可或缺的要素。下午兩點左右，人們的心理相對放鬆，也是最容易答應的時段。

心理學研究也指出，人們在午餐後的放鬆狀態下，情緒會較為穩定，也更具與他人合作的意願。換句話說，下午兩點左右這段時間，正是你最有機會順利提出請求的黃金時段。

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作者：濱暢宏

簡介：從考績墊底到打造日本叫車市占率第一名App「GO」前任首席營運長。

出版社：大是文化