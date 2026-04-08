藝術變潮了！琉園聯名鎮瀾宮推「神轎娃包」　大眼媽祖隨身守護

▲琉園聯名鎮瀾宮推「神轎娃包」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

大甲媽祖遶境在即，傳統信仰正與當代潮流結合，發展出更貼近生活的面貌。琉璃藝術品牌 tittot 琉園再次與大甲鎮瀾宮攜手，推出全新聯名系列《人間走走》，將遶境核心元素「神轎」轉化為時下流行的「娃包」設計，並搭配 Q 版琉璃小媽祖公仔。這項合作打破了神像僅能供奉在桌上的既定印象，讓保庇意涵轉化為可隨身掛飾的時尚配件，不僅吸引年輕族群目光，也為遶境參與者提供了更具風格的選擇。

《人間走走》系列的設計重點，在於將莊嚴的遶境場景濃縮於日常之中。這款聯名娃包的外觀精巧擷取「神轎」的重點元素，包體結構宛如一座可移動的小型神轎，內部透明設計讓安坐其中的琉璃小媽祖，提供隨行的心靈守護。不論是掛在日常隨身包款上，或是親身參與遶境活動，都讓傳統信仰顯得更有個人風格。

核心的 Q 版小媽祖琉璃公仔，設計團隊採用親切可愛的比例，將原本沉穩的頭冠裝飾化為活潑的髮箍造型，搭配具動漫感的靈動大眼，大幅拉近神像的距離感。即便設計語彙現代化，品牌仍細膩保留了頭冠珠簾與服飾紋理等傳統細節，在潮流與藝術工藝之間取得平衡。

而包款除正面可用來展示琉璃媽祖公仔外，背面更貼心設計了收納空間，方便使用者放置遶境時常用的悠遊卡、門禁卡或小型平安符，大幅提升實用性。包體選用了高質感的皮質材料與精緻五金扣環，不僅耐用也容易清潔。

《人間走走》神轎娃包組包含神轎造型娃包一只、Q 版琉璃小媽祖公仔一尊，並附贈一塊可放入包中作為底襯的壓克力板，增加陳列的穩定性，整組售價 2,680 元。針對喜愛單純收藏琉璃藝術的民眾，品牌也提供單購選項，Q 版小媽祖琉璃公仔單件售價 1,280 元。目前已正式在台上市。

泰山近期因應媽祖繞境熱潮，今年再推出「勇往直前紀念酒」粉紅超跑瓷瓶紀念版，配合粉紅超跑主題，瓶身設計為優雅大方的粉紅色系，再以24K金絲線勾勒出媽祖神像，禮盒包裝以手繪方式描繪，香燈腳們跟著媽祖巡視地方，徒步進香、勇往直前的虔誠。再加送日式御守風格的「七彩媽祖隨行平安符」作為獨家贈品。

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