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《逐玉》張凌赫膚況太穩！進劇組必帶保養、日常習慣曝光

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記者曾怡嘉／綜合報導

憑藉《逐玉》爆紅，張凌赫不只是帥氣外表、演技受關注，穩定乾淨的膚況也成為話題。近期他參與蘭蔻微電影拍攝，在高解析鏡頭下展現細緻膚質，同時也分享自己在拍戲與日常之間，如何用簡單步驟維持狀態。

▲▼張凌赫保養。（圖／小紅書/張凌赫）

▲張凌赫主演《逐玉》，以武安侯一角爆紅。（圖／翻攝自FB/NETFLIX）

張凌赫近期也參與蘭蔻微電影拍攝，在細緻鏡頭下呈現乾淨膚質。對他而言，不論是戲劇或品牌影像，維持穩定膚況都是基本條件，因此日常保養更重視「長期維持」，而非臨時加強。他也曾在直播中分享，「小黑瓶」是自己進劇組時會帶著的保養品之一，面對長時間拍攝與頻繁上妝卸妝，透過穩定使用來維持肌膚在相對平衡的狀態。

▲▼張凌赫保養。（圖／小紅書/張凌赫）

▲張凌赫參與蘭蔻小黑瓶微電影演出。（圖／翻攝自小紅書/蘭蔻）

進組拍戲期間作息不固定，加上季節轉換，他提到肌膚偶爾會出現泛紅或不適。保養上會偏向質地清爽、好吸收的產品，減少堆疊造成的負擔，讓肌膚維持基本穩定。保養方面也是化繁為簡派，強調不需要過多步驟，而是遵循著固定流程與用量，讓保養在忙碌工作中也能持續執行，針對乾燥或上妝不服貼等狀況，他會透過短時間局部濕敷來調整膚況，讓肌膚回到較穩定的狀態後再上妝。

▲▼張凌赫保養。（圖／小紅書/張凌赫）

▲張凌赫本身肌膚底子就很好。（圖／翻攝自小紅書/張凌赫）

而現在正值春季，養肝尤其重要，他在小紅書也分享自己的養肝小技巧，強調要準時睡覺別熬夜，另外記得要多攝取蔬菜和水果，也透露自己平時最喜歡韭菜、秋葵，奇異果更是天天必吃，閒暇時也會自己泡些止渴、清熱的金銀花水，最後再加點冰糖調味，喝起來就相當順口。


 

關鍵字：

張凌赫, 保養秘訣, 蘭蔻, 養肝, 春季, 小黑瓶

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