虎牌保溫杯藝術家John Booth系列　「大口徑吸管」吸珍奶也沒問題

▲虎牌保溫杯推英國藝術家John Booth系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

生活日用品與藝術的界線正逐漸模糊，虎牌 TIGER 宣布攜手曾與精品 FENDI 合作的英國著名藝術家 John Booth，推出以「Travel With Friends」為主題的聯名系列保溫保冷杯。新系列不僅將藝術家標誌性的鮮明色彩與充滿情感的臉譜圖像融入瓶身設計，更首度導入「吸管與直飲」兩用的雙飲結構，讓保溫瓶不再只是單調的補水工具，而是能靈活對應手搖飲文化、兼具潮流藝術美感的穿搭配件。

聯名作品來自於 John Booth 大學時期的同窗記憶，轉化為富有張力的臉譜創作，藉由自由奔放的線條與明亮色調，為冷冰冰的保溫瓶注入了青春與友情的溫度。觀察到現代人對於飲用情境的多元需求，特別開發出可拆卸替換的杯蓋構造，使用者能隨心切換大口暢飲的「直飲口」或是方便慢飲的「吸管口」，大幅提升日常使用的便利性。

除了雙飲模式的彈性，產品細節也充分考慮到手搖族的需求，結合大口徑設計的吸管，輕鬆征服珍珠奶茶，對於愛好果昔或帶料飲品也沒問題。針對通勤與旅行情境，瓶身配置了單手即可操作的彈蓋與滑動鎖設計，還有易攜提手與 8.6 公分廣口徑，從清潔到盛裝都變得更輕鬆。

日本虎牌與 John Booth 聯名系列 MOF-S 型保溫保冷杯共規劃三種容量，以滿足不同生活場景，包括適合隨身輕便補水的 480ml 款；中等容量的 600ml 款，均提供黑、白、黃三色，售價 1,590 元起；而最能對應大杯外帶手搖飲需求的 750ml 大容量款，也提供黑、白兩款簡約選擇，售價 1,990 元 。

品牌也同步推出聯名限定帆布袋，讓整體風格能從水杯延伸至穿搭配件 。目前通路祭出購買任一支聯名系列杯款，即可用加購價 199 元購買；若一次帶走兩支組合，除了享有 2,588 元起的組合優惠價外，還能免費獲得聯名帆布袋 1 個。全系列目前已於台灣上市。

▲CAFE!N百年經典KEWPIE聯名。（圖／品牌提供）



春意漸濃，連鎖咖啡通路紛紛換上新裝搶攻話題。CAFE!N 本季找來超過百年的療癒 IP「KEWPIE 丘比」跨界合作，將美式經典融合東方吉祥寓意，推出包含椪糖花生拿鐵、金旺來漢堡等一系列充滿「富足感」的餐飲與周邊。





CAFE!N 近期與 1909 年誕生的 KEWPIE 丘比攜手，以「RICH !N YEARS」為題，一口氣創作招財貓、福氣神與金旺來三款聯名角色，包含能守護財庫的多功能存錢筒，以及招財貓、福氣神、金旺來三款系列貼紙，售價 120 元起。業者表示，4／1 起門市單筆消費滿 350 元或官網滿 1,200 元，即贈送價值 35 元的限量 KEWPIE 福氣保冷袋。