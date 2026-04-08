fb ig video search mobile ETtoday

避免夏天肌膚「外油內乾」！三大保濕養肌好物迅速快充細緻美肌

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

隨著氣溫攀升與日照時間延長，夏季肌膚面臨的不只是出油問題，反而更容易在冷氣與高溫交替下出現「外油內乾」的失衡狀態，許多人誤以為天氣熱就不需要保濕，卻忽略了肌膚水分流失速度其實更快，選對質地輕盈又能鎖水的產品，才能讓肌膚在炎熱季節依然維持穩定與透亮，以下就分享多款好用的保濕單品，立刻Pick到位。

＃BIO UP 紅妍超導青春露

DR.CINK,東森自然美,BIO UP,ARTISTRY,雅芝,保養,。（圖／品牌提供）

東森自然美旗下廣受好評的親民保養系列BIO UP推出紅妍超導青春露，是一款精華化妝水內含瑞士赤芝能迅速補充肌膚所需能量與滋潤膚況，搭配黃金麴酒粕持久保濕、撫紋亮膚，適合敏感肌與熟齡肌，賦予肌膚澎潤光澤。

＃DR.CINK 花蜜酵母賦活原生精華露，200ml、售價1280元

DR.CINK,東森自然美,BIO UP,ARTISTRY,雅芝,保養,。（圖／品牌提供）

第二代濃度升級的花蜜酵母賦活原生精華露一瓶就可以達到保濕緊緻的效果，選用RENACTAR®賦活肌蜜修護科技可以讓肌膚加強防禦力，3.5%花蜜酵母打造延老撫紋能量網，提升膚色光澤，更添加膠原緊顏素、緊膚小蜜籽宛如為肌膚穿上塑形衣，全天候緊緻潤澤。

＃ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油，20ml、售價1850元

DR.CINK,東森自然美,BIO UP,ARTISTRY,雅芝,保養,。（圖／品牌提供）

結合植萃科學與紐崔萊植物營養專業的雅芝認為保養就是肌膚營養補給，因此打造出首款OMEGA多效修護油，擁有高達99%植物性配方、嚴選10種以上植物油，富含多重Omega植物脂肪酸，可以幫助肌膚達到抗氧化的效果，細緻分子能快速被肌膚吸收，簡直就是肌膚專屬快充瓶。

關鍵字：

DR.CINK, 東森自然美, BIO UP, ARTISTRY, 雅芝, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受

容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受

星巴克今起「大杯以上買一送一」　快看清楚優惠時間

星巴克今起「大杯以上買一送一」　快看清楚優惠時間

宏匯強化體驗　115坪兒童室內樂園4月中下旬登場

宏匯強化體驗　115坪兒童室內樂園4月中下旬登場

10個小動作「看穿對方實力」　朋友同事、陌生人都適用 台灣4月份「10萬坪商場」全新登場！準備開逛亮點搶先看 選一個喜歡的杯子　測試你的脾氣有多壞 Dr. Martens馬汀鞋驚傳撤台最後出清！「特賣1折起」八孔靴成時代眼淚 《穿著Prada的惡魔2》首映變安海瑟薇服裝秀！ Valentino高訂、閃片裙紅毯零失手 《在你燦爛的季節》8感人台詞：幸福一直都在，但人總是沒看到就錯過了 「零成本變美」的6個日常微習慣　慢慢養出自然精緻感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面