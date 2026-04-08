避免夏天肌膚「外油內乾」！三大保濕養肌好物迅速快充細緻美肌

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

隨著氣溫攀升與日照時間延長，夏季肌膚面臨的不只是出油問題，反而更容易在冷氣與高溫交替下出現「外油內乾」的失衡狀態，許多人誤以為天氣熱就不需要保濕，卻忽略了肌膚水分流失速度其實更快，選對質地輕盈又能鎖水的產品，才能讓肌膚在炎熱季節依然維持穩定與透亮，以下就分享多款好用的保濕單品，立刻Pick到位。

＃BIO UP 紅妍超導青春露

東森自然美旗下廣受好評的親民保養系列BIO UP推出紅妍超導青春露，是一款精華化妝水內含瑞士赤芝能迅速補充肌膚所需能量與滋潤膚況，搭配黃金麴酒粕持久保濕、撫紋亮膚，適合敏感肌與熟齡肌，賦予肌膚澎潤光澤。

＃DR.CINK 花蜜酵母賦活原生精華露，200ml、售價1280元

第二代濃度升級的花蜜酵母賦活原生精華露一瓶就可以達到保濕緊緻的效果，選用RENACTAR®賦活肌蜜修護科技可以讓肌膚加強防禦力，3.5%花蜜酵母打造延老撫紋能量網，提升膚色光澤，更添加膠原緊顏素、緊膚小蜜籽宛如為肌膚穿上塑形衣，全天候緊緻潤澤。

＃ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油，20ml、售價1850元

結合植萃科學與紐崔萊植物營養專業的雅芝認為保養就是肌膚營養補給，因此打造出首款OMEGA多效修護油，擁有高達99%植物性配方、嚴選10種以上植物油，富含多重Omega植物脂肪酸，可以幫助肌膚達到抗氧化的效果，細緻分子能快速被肌膚吸收，簡直就是肌膚專屬快充瓶。