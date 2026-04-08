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伊萊克斯推洗碗機「一站式服務」　安裝評估到「教怎麼用」都全包

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記者蔡惠如／綜合報導

母親節送家電最怕心意變成負擔，尤其是洗碗機這類涉及水電改裝的產品，繁瑣的安裝過程往往讓消費者卻步。家電品牌伊萊克斯今年針對母親節檔期，聚焦解決消費者的購機痛點，宣布推出「碗全啟動服務」。從環境評估、免費安裝到舊機回收全包，還升級保固期，改善過去洗碗機購買的麻煩流程，讓家電真正為家庭減壓。

▲伊萊克斯洗碗機。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯極淨呵護300 安心乾獨立式洗碗機，60公分，售價50,900 元。（圖／品牌提供）

對於許多想入手洗碗機的家庭來說，功能與價格固然重要，但「家裡能不能裝」以及「買了會不會用」才是最終下單的猶豫關鍵 。伊萊克斯新推出「碗全啟動服務」，改採事前由專人電聯確認家中環境與安裝需求的模式，待環境確認無誤後，再安排工程師攜機上門，一次完成安裝、測試與現場操作教學。這種做法免去了消費者得多次請假配合勘查的困擾，更透過專業教學確保新手能迅速上手，不再讓洗碗機成為廚房裡的裝飾品 。

▲伊萊克斯洗碗機。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯極淨呵護300 安心乾嵌入式洗碗機，60公分，售價44,900元。（圖／品牌提供）

除了安裝服務的優化，品牌在售後保障上也同步加碼 。除了針對洗碗機馬達提供 10 年保固外，自 2026 年起購買的洗碗機，只要在完成產品註冊後，全機保固便由原先的兩年正式升級至三年。以服務帶動產品價值，讓洗碗機的入門檻變得更親民，讓送給媽媽的禮物從進家門的那刻起就真正省心 。

品牌表示，因應母親節推出「綻放美力，伊定寵愛你」檔期，即起至 5／31，百貨大小家電滿額可享好禮回饋，小家電滿 5,000 元送 500 元，大電滿 3,000 元送 500 元，滿 5,000 元再贈不鏽鋼湯鍋。

▲PHILIPS今年冬天再推旗下符合2026年節能標章的「清靜風」冷暖空調系列。（圖／業者提供）

▲PHILIPS今年冬天再推旗下符合2026年節能標章的「清靜風」冷暖空調系列。（圖／業者提供）

去年冬天 PHILIPS 冷暖空調重整市場，再推旗下符合 2026 年節能標章的「清靜風」冷暖空調系列。為在競爭激烈的市場中殺出一條血路，PHILIPS 祭出完整售後服務策略，主打「壓縮機終身保固」以及「全機七年保固」，並採用「只換不修」的模式，若在購買兩年內故障可直接更換全新品，售價為 29,700 元起。

▲PHILIPS今年冬天再推旗下符合2026年節能標章的「清靜風」冷暖空調系列。（圖／業者提供）

近年在平價小家電頗有斬獲的雙全國際，拿下 PHILIPS 冷暖空調台灣總代理，於今年冬天重整去年中上市的 PHILIPS 冷暖空調，看準空調用品消費者也會考慮的後續維修與保養需求，祭出完整售後方案，「清靜風」的 3 款冷暖空調系列，提供壓縮機（通常是室外機）終身保固，以及全機（包括室內室外機）7 年保固服務，在保固內有使用問題，採用「只換不修」的模式，使用 2 年內更換全新機、使用 7 年內更換整新機，若 7 年後室內機出現問題，也可加價更換整新品。

▲PHILIPS今年冬天再推旗下符合2026年節能標章的「清靜風」冷暖空調系列。（圖／業者提供）

PHILIPS 冷暖空調系列適用 4-5 坪的 2.9kW 機型，原價 29,700 元；適用 5-7 坪的 3.6kW 機型，售價 34,700 元；適用 7-9 坪的 5kW 機型，售價 43,400 元。

關鍵字：

伊萊克斯, 洗碗機, 母親節送禮, 碗全啟動服務, 家電安裝, 保固升級, 無線吸塵器, 隨行果汁機, 廚房家電, 百貨優惠

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