試開箱／什麼香味能讓人選擇困難？充滿義式浪漫CULTI的居家香氛魔法

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

香氣是很直覺的感官體驗，根據每個人的經歷、喜好不同，對香味的詮釋也會有所改變，加上調香師的製香比例與手法，通常在一個品牌裡面、甚至一個系列中，比較有記憶點的就是那一兩支香氣，但這次體驗CULTI MILANO色彩系列的6支居家擴香，難得感受到了「選擇困難」的苦惱，即使是常見的柑橘、檸檬，都展現出非常迷人的氛圍。

來自義大利的CULTI MILANO從創立背景就與眾不同，身為空間設計師的Alessandro Agrati在室內搭配的靈感中，發覺香氣與空間、記憶之間獨特的連結性，因此打造一系列的居家香氛系列，更是第一個應用藤枝擴香的品牌；而且不同於香氛品牌多以香水為主題延伸出多種品項，CULTI MILANO幾乎只專精在居家的香氛單品，僅有部分香氣推出身體沐浴或是乳液，把焦點精準定位在室內氛圍的營造。

而在這次色彩系列擴香的6支香味中，呈現出來的氣氛都截然不同，其中，黃色牛奶瓶身的「薑橙辛香」最讓人感到驚艷，它將金黃色檸檬結合生薑，乍聽之下以為會是酸澀又辛辣的氣息，沒想到卻意外的溫和，彷彿陰陽調合一般，透過薑香帶點微辛感的暖意襯托，讓檸檬的酸更顯內斂溫柔，整體氣息明亮卻不清冷，是一支非常耐聞的氣息，更是展現出義大利品牌對柑橘調完美掌握的自信，令人耳目一新。

由佛手柑、玫瑰、茉莉、鳶尾、香草與零陵香豆6大珍稀原料構成的嬌蘭香，近兩世紀以來貫穿品牌多款傳奇香氛之作，以此為靈感近期嬌蘭全新推出「Art de Vivre居家藝術系列」，在9款香氣中人氣極高的玫瑰精粹香氛蠟燭，應用「花中皇后」格拉斯玫瑰原精為核心，乳香與濃郁廣藿香包覆細膩層次，讓花朵層層綻放的馥郁感更為出彩。