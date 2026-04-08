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木瓜好處不只助消化！紅、青木瓜差在哪？營養師一次說清楚

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▲▼木瓜好處。（圖／Unsplash）

▲木瓜營養好處多。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

木瓜被稱為「萬壽果」，不只吃起來香甜，也因營養豐富成為不少人日常飲食的一部分。營養師高敏敏分享，木瓜無論當水果、入菜或打成果汁，都被視為兼顧美味與健康的好選項，教你一次看懂木瓜4大好處，同時教你辨別紅木瓜和青木瓜差異，也提醒5大族群吃之前要更留意！

▲▼木瓜好處。（圖／翻攝自fb/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#保護眼睛、預防乾眼症

木瓜富含維生素A，是維持視網膜健康的重要營養來源，也有助於維持眼睛黏膜的濕潤度。對於長時間使用3C產品、容易眼睛乾澀的人來說，日常補充有助降低不適感。

#養顏美容、維持肌膚彈性

維生素C能幫助膠原蛋白形成，是維持肌膚彈性與光澤的重要營養之一。搭配均衡飲食與作息，對於整體膚況維持會更有幫助。

#維持心血管健康

木瓜含有鉀、鎂與葉酸等營養素，有助於調節生理機能與血壓平衡，對於日常心血管保養屬於加分型食材，但仍需搭配整體飲食控制。

#維持腸道健康

木瓜酵素可協助分解蛋白質，幫助消化吸收，對於容易脹氣或消化不順的人來說，是相對溫和的輔助食材。

▲▼木瓜好處。（圖／Unsplash）

▲青木瓜常被用來做成涼拌菜。（圖／Unsplash）

紅木瓜 vs 青木瓜差在哪？營養師高敏敏解釋，紅木瓜與青木瓜雖然同屬一種水果，但因成熟度不同，在口感與營養取向上也有所差異。紅木瓜果肉柔軟、甜度較高，常作為水果直接食用或打成果汁；青木瓜則口感較脆、風味清爽，多用於料理入菜。兩者營養皆豐富，前者偏向補充維生素，後者則更常被用於幫助消化與飲食調整。

雖然木瓜營養豐富，但也有5大族群不適合大量食用，像是體質偏寒、腸胃較敏感者，可能會出現不適反應；孕婦則需避免食用未成熟的青木瓜；對乳膠過敏者也要特別留意。此外，腎功能不佳者在攝取含鉀食物時，也建議先諮詢專業意見。營養師最後也提醒，木瓜不建議天天吃一顆，若攝取胡蘿蔔素攝取過量，可能導致皮膚色素沉澱變黃，糖友則建議每日2份水果（一份木瓜約150g）最剛好。

關鍵字：

木瓜, 營養, 健康, 護眼, 美容

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