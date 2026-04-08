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千黛亞火辣曲線不藏了　零贅肉秀自信美感

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▲▼ 千黛亞 。（圖／CFP）

▲千黛亞在洛杉磯宣傳《高校十八禁》第三季，身穿Ashi Studio 2026 春季高級訂製系列的深褐色絲綢禮服。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢女星千黛亞（Zendaya）絕對是近期最忙碌的女星，她與羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演的電影《抓馬戀人》（The Drama）全球巡迴告一段落後，她馬不停蹄又開啟《高校十八禁》（Euphoria）第三季的宣傳，身為時尚圈寵兒的她場場都是她的時尚秀，在洛杉磯首映會上，她穿著一襲Ashi Studio 2026春季高級訂製系列的深褐色絲綢禮服，側乳與美背全都露，辣翻全場。

▲▼ 千黛亞 。（圖／CFP）

▲千黛亞穿著性感禮服大秀自信美感。（圖／CFP）

千黛亞出席公開活動的裝扮都由知名造型師Law Roach一手打理，由於她剛傳出與「小蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）秘密結婚，Law Roach便以西式婚禮傳統習俗「Something Four」為她設計造型，包括象徵歷史與傳統的Something Old（舊物）、光明未來之意的Something New（新物）、分享他人幸福的Something Borrowed（借來之物）與代表忠貞與純潔的Something Blue（藍色之物），果然在《抓馬戀人》紐約宣傳時，千黛亞連換Schiaparelli與DI PETSA兩套藍色禮服，為新嫁娘喜訊完美收尾。

▲▼ 千黛亞 。（圖／CFP）

▲千黛亞於電影《抓馬戀人》派對上穿DI PETSA藍色透視禮服。（圖／CFP）

轉身投入《高校十八禁》第三季宣傳，千黛亞換上Ashi Studio軛領式禮服，看似簡潔的禮服其實性感無比，她大方展現自信美感，同時搭配蕭邦（Chopard）鑽石耳環，輕鬆贏得眾人目光。

▲▼ 千黛亞 。（圖／CFP）

▲千黛亞於《抓馬戀人》紐約首映會穿Schiaparelli禮服呼應新娘「Something Blue」傳統。（圖／CFP）

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