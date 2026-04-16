卡地亞Ballon Bleu藍氣球錶優雅摩登　舒淇戴上展百變魅力

▲舒淇佩戴卡地亞LOVE系列珠寶搭配Ballon Bleu de Cartier玫瑰金鑽錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）2007年問世的Ballon Bleu de Cartier藍氣球腕錶一直是自由與自信的象徵，錶冠上鑲嵌的凸圓形藍色寶石，宛如一顆輕盈的藍氣球，陪伴佩戴者開啟翱翔時光的旅程。圓形的意象從錶冠延伸至整體設計，錶殼如同鵝卵石般圓潤，搭配圓弧形的藍寶石水晶鏡面，不僅營造出精妙的視覺錯視美感，更賦予腕錶一種擺脫地心引力的輕盈感，成功形塑了21世紀的經典。





▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier玫瑰金鑽錶搭載自動上鍊機芯。





▲舒淇以黑色禮服搭配Ballon Bleu de Cartier腕錶流露優雅氣息。

Ballon Bleu de Cartier藍氣球腕錶的摩登外型，體現了卡地亞對於線條的精準掌握，而在面盤細節上，羅馬數字時標與軌道式分鐘刻度展現了品牌對美學的堅持。位於三時位置的錶冠護橋，鑲嵌寶石的錶冠彷彿內嵌懸浮於錶殼中，猶如星體獨立於真空的意象，再次彰顯了卡地亞卓越的設計實力與工藝成就。





▲啞光鍍銀陽光射線壓紋錶盤鑲嵌21顆圓形明亮式切割鑽石的Ballon Bleu de Cartier腕錶。





▲身穿白色套裝的舒淇佩戴Ballon Bleu de Cartier鍊帶錶展現俐落風格。





▲36毫米的Ballon Bleu de Cartier精鋼腕錶設計簡潔大氣。

在卡地亞最新的形象大片中，金馬影后舒淇憑藉其鮮明且獨特的氣質，詮釋了Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列所蘊含的雋永。她向來勇於挑戰，以自由獨立的姿態塑造了鮮明的個人風格，展現當代女性堅定果敢的面貌，而卡地亞也以豐沛的創意與精湛工藝，立於珠寶與鐘錶界頂尖地位，雙方攜手一同成就歷久彌新的優雅風範。





▲舒淇戴的Ballon Bleu de Cartier玫瑰金錶與Panthère de Cartier美洲豹珠寶絕配。





▲33毫米Ballon Bleu de Cartier玫瑰金錶相當百搭。

舒淇於形象大片中連換多套不同風格服裝，與Ballon Bleu de Cartier藍氣球腕錶完美相襯，例如正式的黑色禮服裝扮與面盤錯落點綴21顆美鑽的錶款增添華麗氣息；俐落的白色褲裝造型則與精鋼鍊帶款的Ballon Bleu de Cartier藍氣球腕錶絕配，展現簡潔俐落的時尚風格；而黑色連身褲造型則配上粉紅色面盤的精鋼鍊帶錶，在個性與甜美之間尋得絕佳平衡。





▲舒淇混搭Clash de Cartier珠寶與Ballon Bleu de Cartier精鋼錶。





▲Ballon Bleu de Cartier粉紅色陽光射線紋飾紋面盤精鋼錶。

Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列腕錶豐富款式凸顯佩戴者的百變風格，混搭卡地亞標誌性珠寶更能激盪出時髦火花。身為時尚指標人物的舒淇戴上Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列腕錶與LOVE系列、Panthère de Cartier美洲豹系列、Clash de Cartier系列珠寶，在優雅與個性之間尋得平衡，充分展現當代女性堅定且果敢的風貌。





▲舒淇戴上設有晝夜顯示的Ballon Bleu de Cartier鑽錶，與Clash de Cartier珠寶激盪出時髦火花。