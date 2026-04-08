高胤禎同款Roger Vivier花鑽鞋爆紅！春夏新品揭曉　辛芷蕾演繹楔形涼鞋

記者鮑璿安／綜合報導

法國鞋履包款品牌Roger Vivier以「The Color of Vivier」為靈感揭開2026春夏序幕，為鞋款一一注入春日暖意，像是因Netflix浪漫愛情劇《愛情怎麼翻譯？》中女星高允貞上腳，而掀起話題的Flower Strass 系列依然是矚目焦點，當然本季不只回望品牌經典，更以多款話題鞋履重新定義「日常中的奢華」，從平底到楔形設計，讓女性在不同場合中都能輕鬆駕馭優雅與舒適。





▲本季主打的「花鑽平底羊皮瑪莉珍鞋」，採用細緻柔軟的頂級羊皮打造 。（圖／品牌提供）





▲Flower Strass 系列以水鑽排列出立體花朵造型 。（圖／品牌提供）

首先不可錯過的，就是本季主打的「花鑽平底羊皮瑪莉珍鞋」，採用細緻柔軟的頂級羊皮打造，因此腳感格外舒適，搭配經典繫帶設計，修飾腳背線條之餘，也增添一絲復古俏皮感。最吸睛之處在於鞋側的花鑽飾扣，以珠寶工藝鑲嵌水鑽，如繁花綻放般閃耀，讓平底鞋也能展現高級感。延續品牌「足尖珠寶」的概念，Flower Strass 系列以水鑽排列出立體花朵造型，在光影間閃爍細膩光澤，將甜美與優雅完美融合，成為近年最具代表性的夢幻鞋履之一。





▲品牌大使辛芷蕾演繹的6公分楔形涼鞋 。（圖／品牌提供）





▲全新推出的0.5公分底芭蕾舞鞋則是另一亮點 。（圖／品牌提供）







▲Roger Vivier 特別為台灣市場打造限定款 Viv’ On The Run 涼鞋 。（圖／品牌提供）



在實穿與比例之間，本季也帶來更具修飾效果的設計，品牌大使辛芷蕾演繹的6公分楔形涼鞋，以方頭輪廓搭配俐落線條，低跟設計兼顧舒適與高度，更注入春日拼接撞色效果，傳遞出 60 年代俏皮活潑的夏季氛圍。而對於追求輕盈感的女性來說，全新推出的0.5公分底芭蕾舞鞋則是另一亮點，採用極薄TPU鞋底打造近乎貼地的穿著體驗，搭配簡約同色飾扣設計，呈現一種毫不費力的法式優雅，特別適合長時間行走或通勤穿搭。

高胤禎在韓劇《愛情怎麼翻譯？》中飾演大明星「車茂熙」，最近人氣再度攀升，最近她為代言的服飾品牌MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD 拍攝春夏系列形象照，以《Portrait of the Summer》為主題， 化身清新氣質的鄰家女孩，為大家示範一系列百搭實穿的法式單品！





▲高胤禎為代言的服飾品牌MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD 拍攝春夏系列形象照。（圖／品牌提供）



本季造型圍繞輕盈剪裁與柔霧色調展開，高胤禎運用米白細條紋襯衫內搭簡約背心，下身搭配同色系棉質短褲，構成乾淨俐落的套裝輪廓。襯衫以寬鬆版型呈現隨性層次，胸前刺繡標誌低調點綴；抽繩短褲則強調實穿性與活動自由度，成為夏季衣櫥中不可或缺的核心單品。整體以奶油色系鋪陳，營造出清爽而柔和的視覺印象。