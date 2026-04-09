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LE SSERAFIM演繹Jo Malone英國梨香！金宇彬送粉絲香水再掀話題

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

香氛話題近期持續升溫，Jo Malone London找來女團LE SSERAFIM成員Kazuha與Yunjin詮釋經典英國梨系列，同時金宇彬因一段「送粉絲香水」舉動，再度帶動Acqua di Parma 經典香氛討論度，進一步成為全新系列代言人。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone邀來南韓人氣女團團 LE SSERAFIM成員拍攝宣傳照。

Jo Malone London此次邀請LE SSERAFIM成員中村一葉（Kazuha）與許允真（Yunjin）入鏡，重新演繹品牌標誌性的「英國梨系列」。透過兩位成員截然不同的個性風格，細膩詮釋兩款標誌性香氛 — 英國梨與小蒼蘭，以及英國梨與甜豌豆，展現專屬於她們的迷人魅力。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲品牌經典英國梨系列。

英國梨系列以成熟威廉梨的果香為核心，整體氣味走自然清新路線，系列中的「英國梨與小蒼蘭」與「英國梨與甜豌豆」，皆以梨香為基底延伸，但呈現出不同氛圍。前者偏向清透、帶有花香的乾淨感，後者則多了些柔和與輕甜，整體更溫潤。
 

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲金宇彬效應讓藍色地中海帕納里加州桂淡香水一度缺貨。

金宇彬在簽售會上的一段互動意外成為話題焦點，當粉絲詢問適合的香水時，他直接拿出隨身使用的香氛送給對方，並表示「這款很適合妳」，讓現場氣氛瞬間升溫。該片段在網路上迅速擴散，也讓他推薦的Acqua di Parma「藍色地中海帕納里加州桂淡香水」在櫃位賣到缺貨。這款以柑橘調為主軸，帶有清新與溫暖並存的氣味印象，成為不少人關注的「人氣香」。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲金宇彬從愛用變成代言人。（圖／ARENA）

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲最新早安 義式生活美學系列。

也因為這個契機，品牌更邀出任Acqua di Parma「早安 義式生活美學系列」大使，並與韓國時尚媒體ARENA合作拍攝形象照。畫面中透過不同道具呼應香氛靈感，例如月亮、撲克牌等元素，讓整體視覺多了敘事感，也延伸香氣背後的生活想像。

關鍵字：

JoMalone, LESSERAFIM, 金宇彬, 香氛推薦, AcquadiParma

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