IKEA戶外單品99元起　在家旁邊野餐也能像網美

▲IKEA推出全新SOLUPPGÅNG系列主打戶外與野餐需求。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春夏季節想去公園野餐或郊外小聚的人有新貨可以挑了，IKEA 推出全新 SOLUPPGÅNG 系列，主打日本機能與北歐生活感的混搭風。全系列 23 件單品採用折疊、輕量與耐用的材質設計，強調「不必遠行、不需專業裝備」，就算在家旁的小公園野餐，拎了就出發儀式感簡單就到位。

近年「輕裝野餐」風潮漸興，比起費事準備的品質露營，愈來愈多人更喜歡簡單出門，享受幾個小時自然氛圍的感覺。IKEA 近期也推出戶外主題單品，讓城市的人們輕鬆升級儀式感，捨棄笨重大體積、改採輕巧好攜帶設計的 SOLUPPGÅNG 烤肉架，鑄鐵材質蓄熱效果好，不論是簡單野炊或燒烤都能增加不少儀式感，售價 2,799 元。選用溫潤尤加利木的折合桌與戶外椅凳，帶出門方便之外，還能直接當成客廳或陽台的臨時邊桌，售價 599 元至售價 1,499 元。

SOLUPPGÅNG 保冷置物籃，使用耐用竹材製成，具備保冰功能且籃內空間寬敞，適合裝飲品與食材，售價 1,199 元。SOLUPPGÅNG 餐盤與馬克杯，耐刮損的琺瑯材質，輕巧好清潔，售價 99 元至 179 元，搭配一體成形的同系列叉匙，一件抵兩件，簡便省事，售價 119 元。

儀式感要做，風格織品不能少，自然色系的靠枕套、具備保暖功能的，能輕鬆將家裡的舒適感延伸到草地上，售價 299 元至 799 元；燈籠提燈採電池式可調光設計，免插電就能在戶外製造溫暖氛圍，售價 699 元。

隨身配件也有新品，SOLUPPGÅNG 帽子輕鬆遮陽，售價 249 元；擁有 19 公升大容量的 SOLUPPGÅNG 袋子，一次就能收納毯子與其他隨身小物，售價 499 元。目前該系列商品已在全台各店登場。