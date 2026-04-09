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IKEA戶外單品99元起　在家旁邊野餐也能像網美

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▲IKEA推出全新SOLUPPGÅNG系列主打戶外與野餐需求。（圖／品牌提供）

▲IKEA推出全新SOLUPPGÅNG系列主打戶外與野餐需求。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春夏季節想去公園野餐或郊外小聚的人有新貨可以挑了，IKEA 推出全新 SOLUPPGÅNG 系列，主打日本機能與北歐生活感的混搭風。全系列 23 件單品採用折疊、輕量與耐用的材質設計，強調「不必遠行、不需專業裝備」，就算在家旁的小公園野餐，拎了就出發儀式感簡單就到位。

▲IKEA推出全新SOLUPPGÅNG系列主打戶外與野餐需求。（圖／品牌提供）

▲IKEA推出全新SOLUPPGÅNG系列主打戶外與野餐需求。（圖／品牌提供） ▲IKEA推出全新SOLUPPGÅNG系列主打戶外與野餐需求。（圖／品牌提供）

近年「輕裝野餐」風潮漸興，比起費事準備的品質露營，愈來愈多人更喜歡簡單出門，享受幾個小時自然氛圍的感覺。IKEA 近期也推出戶外主題單品，讓城市的人們輕鬆升級儀式感，捨棄笨重大體積、改採輕巧好攜帶設計的 SOLUPPGÅNG 烤肉架，鑄鐵材質蓄熱效果好，不論是簡單野炊或燒烤都能增加不少儀式感，售價 2,799 元。選用溫潤尤加利木的折合桌與戶外椅凳，帶出門方便之外，還能直接當成客廳或陽台的臨時邊桌，售價 599 元至售價 1,499 元。

▲IKEA推出全新SOLUPPGÅNG系列主打戶外與野餐需求。（圖／品牌提供） ▲IKEA推出全新SOLUPPGÅNG系列主打戶外與野餐需求。（圖／品牌提供）

SOLUPPGÅNG 保冷置物籃，使用耐用竹材製成，具備保冰功能且籃內空間寬敞，適合裝飲品與食材，售價 1,199 元。SOLUPPGÅNG 餐盤與馬克杯，耐刮損的琺瑯材質，輕巧好清潔，售價 99 元至 179 元，搭配一體成形的同系列叉匙，一件抵兩件，簡便省事，售價 119 元。

▲IKEA推出全新SOLUPPGÅNG系列主打戶外與野餐需求。（圖／品牌提供） ▲IKEA推出全新SOLUPPGÅNG系列主打戶外與野餐需求。（圖／品牌提供）

儀式感要做，風格織品不能少，自然色系的靠枕套、具備保暖功能的，能輕鬆將家裡的舒適感延伸到草地上，售價 299 元至 799 元；燈籠提燈採電池式可調光設計，免插電就能在戶外製造溫暖氛圍，售價 699 元。

▲IKEA推出全新SOLUPPGÅNG系列主打戶外與野餐需求。（圖／品牌提供） ▲IKEA推出全新SOLUPPGÅNG系列主打戶外與野餐需求。（圖／品牌提供）

▲IKEA推出全新SOLUPPGÅNG系列主打戶外與野餐需求。（圖／品牌提供）

隨身配件也有新品，SOLUPPGÅNG 帽子輕鬆遮陽，售價 249 元；擁有 19 公升大容量的 SOLUPPGÅNG 袋子，一次就能收納毯子與其他隨身小物，售價 499 元。目前該系列商品已在全台各店登場。

▲IKEA推出全新SOLUPPGÅNG系列主打戶外與野餐需求。（圖／品牌提供）

關鍵字：

IKEA, 野餐用品, 戶外生活, 輕量設計, 春夏新款

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