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超級富豪都在做什麼投資？藝術品高風險但回報也可觀

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文／加布里埃爾．沙欣（Gabriel Shahin）　圖／大是文化

買藝術品，超級富豪的選項

藝術品通常是超級富豪的投資選項。當一個人已達到極富階層，財務已無後顧之憂，錢再怎麼花也用不完時，若他們足夠睿智，便會開始認真思考如何將財富傳承給後代，而藝術品就是最好的方法之一。

許多人會聘請藝術顧問提供專業建議，因為一般人對藝術投資的理解有限。不過，市場上也有多項藝術指標，例如由Art Market Research 提供、廣泛被拍賣行用來決定起標價的指數。

▲大是文化。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

藝術投資還牽涉到一個爭議。本章所談的資產（黃金、藝術品、珠寶）往往能輕易傳承給下一代，也不會被課徵遺產稅。我並不鼓勵這麼做，但不得不承認，這正是推動此市場繁榮的原因之一。而我也見過無數份遺產稅申報表，其中「家具、藝術品與珠寶」的總價值，經常被一概填為25,000美元。

（按：在臺灣，若在金融或信託機關租有保管箱，該保管箱內之現金、外幣、黃金及珠寶飾品等資產，除符合遺產及贈與稅法第十六條規定免計入遺產總額外，應屬被繼承人遺產，應併同申報遺產稅。現行之遺產稅免稅額為新臺幣1,333萬元。）

我有一些超級富豪客戶，他們投資藝術品時並不一定真正欣賞它。對他們而言，這完全是一種不帶情感的行為，單純是因為他們明白多元資產配置的重要性；但也有另一類富豪，會被藝術深深打動，甚至對特定藝術家或風格情有獨鍾，積極追求並收藏。

富裕人士投資藝術品，往往有以下幾個原因：

．增值潛力：藝術品可能隨時間大幅升值，帶來可觀的回報。尤其是知名藝術家的重要作品，因其稀有性與文化意義，往往會持續增值。當然，這其中也存在一些反例，我會在後續進一步說明。

．分散風險：藝術品能為投資組合提供分散效果。其價值變動通常與傳統金融市場無關，因此能在市場波動時，發揮一定的避險作用。

．身分地位：藝術品也被視為一種具身分地位的投資。擁有高價值藝術作品不僅是財富的象徵，更彰顯品味與文化資本（想像一下，邀請朋友來家裡參觀你新入手的畢卡索作品）。

．滿足感：許多收藏家能從擁有與展示藝術品中，獲得個人的滿足與樂趣。正如我先前提到，有些客戶會被藝術深深打動，他們甚至能在心愛的畫作前靜坐數小時，只為細細體會其力量與美感。

．稅務優勢：藝術投資有時也能帶來稅務上的優勢。例如，將藝術品捐贈給博物館或慈善機構，可能獲得相當可觀的稅務減免。

．對抗通膨：與黃金相似，藝術品也常被視為抗通膨的工具。當生活成本上升時，像藝術品這類有形資產的價值，往往也隨之提升。

．文化傳承與公益：富裕人士投資藝術，還有傳承的考量。透過收藏，不僅能為文化遺產做出貢獻，還能留下長遠的影響。同時，藝術投資也常帶來參與慈善與公益的機會，如支持藝術家、畫廊與文化機構，藉此提升收藏家的聲譽與影響力。

．低調儲蓄：藝術品是一種相對低調的財富儲藏方式。在交易過程中，買賣雙方的身分可保持隱私。相較於其他資產，藝術品的可攜性也更高。

那麼，前文提到的反例是指什麼？就像所有投資一樣，藝術品也未必保證一定會升值。在投資高價值藝術品之前，必須謹慎考量幾個因素：

．保存與維護成本高：藝術品需要保險、保存與維護，它絕不是一項簡單的投資。若你選擇將藝術品展示在自家牆上，就必須專業的控管燈光（包括日照）、溫度與溼度等條件。極度富有的收藏家，通常會以自己名字設立藝廊，並配有全天候的保全、完善的保險，以及嚴格的溫控系統。

．長期持有的高風險：藝術品往往需要長期持有才可能增值，因此它本質上屬於高風險投資。正如我先前提到，藝術投資常被視為一種傳承型資產，是為了長遠布局，甚至跨越數個世代。

．變現困難且費用高：若你在藝術品尚未大幅增值就將其變現，仍須支付高額的仲介費或佣金。

．選擇難度與市場不可預測性：從投資角度來看，選擇藝術品並不容易。買一幅價格適中的畫作掛在沙發上方，與真正掌握藝術市場走向，是完全不同的兩回事。許多人都希望自己能在某位新銳藝術家成名前，就買下他的作品，就像早期投資蘋果（Apple）或亞馬遜（Amazon）一樣。然而，藝術市場極為封閉、獨特且難以預測，這樣的情況幾乎不可能發生。

儘管藝術市場充滿風險與複雜性，但它依然是一種有形資產，許多富人依舊會選擇將其納入投資組合。

【推薦書籍】

▲大是文化。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）書名：《有點錢，還要更有錢》

作者：加布里埃爾．沙欣（Gabriel Shahin）

簡介：掌管超過10億美元的金融理財顧問，對身邊高資產客戶的行為觀察。他們做了什麼，有點錢之後變得更有錢？

出版社：大是文化
 

關鍵字：

投資, 理財, 大是文化

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