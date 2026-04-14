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說流行／GD愛牌「溶解鞋」MMY快閃登台、限定款必收！為何席捲潮流圈？

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記者鮑璿安／綜合報導

初衣食午（onefifteen）於信義遠百A13店鋪啟動全新「時間策展」計畫，第二波邀來日本前衛品牌Maison Mihara Yasuhiro（MMY）登場，將門市空間轉化為一場結合服裝、鞋履與藝術語彙的沉浸式時尚場域。其實MMY的溶解鞋早就是廣大鞋迷的矚目焦點，受到潮流天王GD權志龍所喜愛，這一雙神鞋究竟紅什麼？

▲▼溶解鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼溶解鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼溶解鞋 。（圖／品牌提供）

▲由設計師三原康裕創立的MMY，自1997年以鞋履設計起家，逐步發展為橫跨服裝與配件的完整品牌 。（圖／品牌提供）

由設計師三原康裕創立的MMY，自1997年以鞋履設計起家，逐步發展為橫跨服裝與配件的完整品牌，其最具代表性的「溶解鞋」以彷彿融化般的鞋底輪廓聞名，源自紙黏土的設計概念，打破傳統球鞋結構，成為潮流圈極具辨識度的標誌。雖然設計感強烈，但擁有運動鞋的基礎廓形，能夠輕鬆融入日常造型。而權志龍GD在私服造型中一穿，更是將「溶解鞋」推向潮流巔峰。

▲▼ GD。（圖／CFP）

▲權志龍GD在私服造型多次穿上「溶解鞋」。（圖／CFP）

▲▼溶解鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼溶解鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼溶解鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼溶解鞋 。（圖／品牌提供）

此次引進包括LARRY、OLIVER、ERIC等溶解鞋系列，延續手工感與不規則線條的標誌性設計，將「不完美」轉化為時尚語言；經典款PETERSON、HANK與BLAKEY則透過厚底比例與扭曲輪廓重新詮釋日常帆布鞋。此外，初衣食午亦引進Exclusive限定系列，以雙色拼接與鉚釘細節強化街頭個性，使整體鞋款在復古基礎上更具層次與態度，鉚釘版本訂於4月18日與全球指定店鋪同步上市。

▲▼溶解鞋 。（圖／品牌提供）

除了鞋履是焦點，本季2026春夏系列「Ordinary People」則以日常生活中的矛盾與雙重性為靈感，透過前後顛倒、多重結構與拼接設計，呈現介於秩序與混沌之間的視覺張力，從寬鬆塗鴉套裝到解構丹寧單品，皆展現品牌一貫的實驗精神。呼應「溶解」概念，門市現場更以自然紋理材質、鏤空結構與破壞式牆面打造展示空間，甚至連標誌性的貓頭鷹裝置都換上丹寧拼接新裝，讓整個場域像是一件大型裝置藝術。

同場加映

許光漢又再度拿下全新代言！正式加入 NIKE 大家庭，雙方也宣告展開長期合作關係，隨著消息曝光，全新形象照同步釋出，由他親自上腳經典跑鞋「Moon Shoe」，帥度簡直再度創新高。許光漢也表示，「我平常的穿搭比較簡單，所以像 Moon Shoe 這樣經典又乾淨的設計，其實很容易就能融入日常，也會讓整體更有個性。」

▲▼ 許光漢 。（圖／品牌提供）

▲▼ 許光漢 。（圖／品牌提供）

▲ 許光漢親自上腳經典跑鞋「Moon Shoe」，帥度簡直再度創新高 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

初衣食午, MMY, 溶解鞋, 權志龍, 潮流

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