fb ig video search mobile ETtoday

對不起我又變心了！Z世代「防雷消費學」不再被品牌綁架

>

滑手機,網購,網路購物,線上購物,女性（圖／取自免費圖庫pexels）

▲Z世代更勇於購物跳槽。（圖／Unsplash、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

消費概念正在推移，針對近期電通發布的 2026 趨勢報告，顯示 Z 世代購物時，不再只是因為「牌子大」就買單，反而更像是一位精明的分析師，隨時在手機上切換比價 App、研究現金回饋，或是在社群媒體上看產品實測，對他們而言，精準投資比消費安全感來得重要。

根據全球性行銷集團電通研究顯示，Z 世代正在帶領一場消費革命，他們買東西的邏輯，已經和傳統觀念大不相同。對他們而言，「變心」是常態，是不再被品牌綁架的聰明省錢術。

▲百貨公司,購物中心,商場,賣場,購物,消費,商店街。（圖／Unsplash）

過去上一代習慣「好用就一直買」的品牌忠誠度，在 Z 世代眼中已經慢慢過時了。對他們來說，忠誠不應該是盲目的習慣，而是品牌必須不斷證明自己「值得」。會善用數位工具的 Z 世代，從折扣碼外掛程式到「先買後付」的方案，把省錢當成一種生活技能。只要發現某個品牌不再公平、或是價格與價值不符，近半數的人會毫不猶豫地「跳槽」。

▲▼Yahoo購物情人節,七夕,AFTEE先享後付,BNPL,10秒極速結帳。（圖／取自免費圖庫pexels）

他們喜歡清楚透明的福利，討厭含糊其詞的優惠，這種「隨時準備離開」的靈活心態，讓他們在面對商人時，反而掌握了更多主動權。雖然他們反映出的財務壓力比長輩還高，但同時他們也是對未來最樂觀的一群。 

這種「壓力下的樂觀」，發展出一種實驗性的消費觀，既然預算有限，每一分錢都要花在刀口上，但也要花得夠精彩。他們會縮減不必要的訂閱支出，卻願意把錢投入在能代表自己、或是能帶來獨特體驗的事情上。這種心態其實反映出他們對生活的韌性，不把消費看作負擔，而是一次次對理想生活的投資。

▲▼逛街,買衣服,購物。（圖／取自免費圖庫pexels）

此外，因應網路原生代的特性，Z 世代對「廣告感」非常敏銳。過去那種高高在上、拍得美輪美奐卻不切實際的廣告，現在已經很難打動他們。此外試圖隱瞞贊助資訊、或是內容修飾得太過火的品牌，很快就會被這群「數位原住民」識破並列入黑名單。

關鍵字：

Z 世代, 聰明消費, 品牌透明度, 價值感, 消費行為分析

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值

虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值

「不愛了卻不提分手」星座Top3！第一名最怕當壞人寧可拖著

「不愛了卻不提分手」星座Top3！第一名最怕當壞人寧可拖著

容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受

容易招人討厭的三大星座！TOP 1行事衝動、說話直接　容易忽略他人感受

曖昧多久才算剛好？「3個關鍵出現」就該升級戀人關係 星巴克今起「大杯以上買一送一」　快看清楚優惠時間 10個小動作「看穿對方實力」　朋友同事、陌生人都適用 最近疲勞、容易累？中醫傳授「5個方法」教你養好氣血　 台中漢神洲際4／10中午12：30開門見客！LOPIA熟食「一整排」逛不完 LE SSERAFIM演繹Jo Malone英國梨香！金宇彬送粉絲香水再掀話題 8款韓系氛圍感瀏海推薦＋適合臉型一次看　不亂翹、自然捲也好整理

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面