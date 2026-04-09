對不起我又變心了！Z世代「防雷消費學」不再被品牌綁架

▲Z世代更勇於購物跳槽。（圖／Unsplash、pexels）



記者蔡惠如／綜合報導

消費概念正在推移，針對近期電通發布的 2026 趨勢報告，顯示 Z 世代購物時，不再只是因為「牌子大」就買單，反而更像是一位精明的分析師，隨時在手機上切換比價 App、研究現金回饋，或是在社群媒體上看產品實測，對他們而言，精準投資比消費安全感來得重要。

根據全球性行銷集團電通研究顯示，Z 世代正在帶領一場消費革命，他們買東西的邏輯，已經和傳統觀念大不相同。對他們而言，「變心」是常態，是不再被品牌綁架的聰明省錢術。

過去上一代習慣「好用就一直買」的品牌忠誠度，在 Z 世代眼中已經慢慢過時了。對他們來說，忠誠不應該是盲目的習慣，而是品牌必須不斷證明自己「值得」。會善用數位工具的 Z 世代，從折扣碼外掛程式到「先買後付」的方案，把省錢當成一種生活技能。只要發現某個品牌不再公平、或是價格與價值不符，近半數的人會毫不猶豫地「跳槽」。

他們喜歡清楚透明的福利，討厭含糊其詞的優惠，這種「隨時準備離開」的靈活心態，讓他們在面對商人時，反而掌握了更多主動權。雖然他們反映出的財務壓力比長輩還高，但同時他們也是對未來最樂觀的一群。



這種「壓力下的樂觀」，發展出一種實驗性的消費觀，既然預算有限，每一分錢都要花在刀口上，但也要花得夠精彩。他們會縮減不必要的訂閱支出，卻願意把錢投入在能代表自己、或是能帶來獨特體驗的事情上。這種心態其實反映出他們對生活的韌性，不把消費看作負擔，而是一次次對理想生活的投資。

此外，因應網路原生代的特性，Z 世代對「廣告感」非常敏銳。過去那種高高在上、拍得美輪美奐卻不切實際的廣告，現在已經很難打動他們。此外試圖隱瞞贊助資訊、或是內容修飾得太過火的品牌，很快就會被這群「數位原住民」識破並列入黑名單。