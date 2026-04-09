面試想加分其實有技巧！「3關鍵」讓你第一眼就被記住





▲面試想加分其實有技巧。（圖／達志示意圖）

記者鮑璿安／綜合報導

面試不只是能力比拚，更像是一場「個人風格」的展演。從踏進會議室的那一刻開始，對方就在觀察你的狀態、氣場與細節呈現。近年企業越來越重視「整體感」，不只是你會什麼，更在意你怎麼呈現自己，以下三個關鍵技巧，往往就是拉開差距的隱形關鍵。

第一眼就要有「準備好的人」氛圍

穿搭不一定要過度正式，但一定要精準，重點在於「貼合產業＋保有個人風格」，例如設計、媒體產業可以加入簡單的設計感單品，展現品味與觀察力；而金融、科技等產業則更適合俐落乾淨的線條與低調色系。除了服裝本身，像是髮型整理、鞋子乾淨度、整體配色是否協調，都是會被潛意識記住的細節。當你看起來「已經準備好進入這個職位」，面試官自然更容易對你產生信任感。

把話說清楚比說很多更重要

多數人在面試時容易陷入「想表現很多」，反而讓回答變得零散。其實更重要的是結構感，建議用「情境—行動—結果」來組織內容，讓面試官快速抓到重點。例如描述過往專案時，不只是說做了什麼，更要說當時的背景、你負責的角色，以及最後帶來什麼成果，甚至能補上具體數據，會讓整體更有說服力。這樣的表達方式不只清晰，也會讓人感覺你具備邏輯與統整能力。

讓面試變成舒服的對話

真正加分的往往不是標準答案，而是「相處感」。適度的眼神接觸、自然的微笑，以及在對話中的回應節奏，都會影響整體氛圍。如果只是一味回答問題，容易顯得僵硬；但若能在適當時機補充觀點、或對公司與職務提出具體問題，會讓面試更像是一場雙向交流。同時也能展現你對這份工作的理解與投入程度，讓面試官感受到你不是來試試看，而是真的有準備、有想法。