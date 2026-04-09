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花瓶上的鑽石花苞變耳環　AKACHEN鈦金工藝獻驚喜

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▲▼ Akachen,Anna Hu 。（圖／公關照）

▲AKACHEN耗費四年半精心創作的藏光鈦金花瓶。（圖／AKACHEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以精湛鈦金珠寶工藝著稱的藝術家陳智權，與妻子楊秀惠創立的珠寶品牌AKACHEN再獻驚喜，今（9日）發表耗費4年半創作的「藏光」鈦金花瓶，形似玉壺春瓶向宋代美學致敬，樣貌古典但卻是以先進的鈦金工藝製成，於瓶身創造出綜合紫、金、藍等色彩，在光線變化下不同角度能展現出細膩的色彩漸層，更夢幻的是瓶身藤蔓般纏繞枝條上鑲嵌彩色藍寶石與咖啡鑽石的花苞，可取下做為戒指及耳環佩戴。

▲▼ Akachen,Anna Hu 。（圖／公關照）

▲AKACHEN藏光鈦金花瓶上藤蔓般纏繞枝條上綻放的花苞，可以取下做為戒指及耳環佩戴。

出色的鈦金工藝於AKACHEN新款蜻蜓與蝴蝶作品中也獲得完美體現，昆蟲翼面泛起如鱗粉的柔亮光澤，都是純鈦歷經高溫鍛造，再以手工細刻出萬縷翼紋，栩栩如生，搭配精選的彩色寶石，捎來春天的氣息。

▲▼ Akachen,Anna Hu 。（圖／公關照）

▲AKACHEN鑲嵌紅寶石、鑽石與黃色寶石的蜻蜓胸針。

▲▼ Akachen,Anna Hu 。（圖／公關照）

▲AKACHEN蝴蝶胸針的蝶翼流彩，來自層層手工雕琢與細緻鑲嵌。

台灣珠寶設計師Anna Hu（胡茵菲）自創同名珠寶品牌ANNA HU，也巧妙運用米鈦金屬上色工藝，發表以二十四節氣為主題的蝶舞系列蝴蝶胸針，首批推出的8款作品分別代表立春、立夏、立秋、立冬、春分、秋分、夏至、冬至，以立春款式「春滿海棠蝴蝶胸針」為例，翩翩起舞的蝴蝶呈現如海棠花色般紅色漸層至粉色，中心鑲嵌1顆3.06 克拉白鑽，優雅貴氣。

▲▼ Akachen,Anna Hu 。（圖／公關照）

▲ANNA HU春分主題的春滿海棠蝴蝶胸針。（圖／ANNA HU提供，以下同）

▲▼ Akachen,Anna Hu 。（圖／公關照）

▲ ANNA HU立夏櫻紅蝴蝶胸針。

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關鍵字：

AKACHEN, ANNA HU

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