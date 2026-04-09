台中漢神洲際4／10中午12：30開門見客！LOPIA熟食「一整排」逛不完

▲漢神洲際購物廣場4／10將正式開幕。（圖／記者許權毅攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台中消費新熱點「漢神洲際購物廣場」明（4／10）正式開幕，預計在中午 12：30 開門見客，目前已成為在地社群討論的話題，其總面積達 6.6 萬坪規模，商業面積約在 4 萬坪左右，共有 500 個品牌進駐，近年在台大熱的日本超市 LOPIA 也釋出消息，只見一整排熟食、現食區的規模相當大氣，並打出「史上最心動促銷」吸客，讓在地消費者買好買滿。

漢神表示 500 個品牌櫃位中，約 150 家為全台首家或台中獨家店型。空間設計上更是別出心裁，商場不僅擁有全台首創的「高空不過夜露營」場域「Sky Camp 天際營地」，讓人在城市中心也能享受戶外悠閒氛圍，精品則包括 FERRAGAMO、Dolce & Gabbana 等 12 家台中獨家品牌。

▲LOPIA貼出即將營業的照片，規模不小。（圖／翻攝threads）

而吸客機 LOPIA 超市也似乎瞄準台中消費者對於「吃」的喜好，集結旗下海鮮品牌「日本橋魚萬」、「GOCHISOU」，以及引進日本輕井澤丸山咖啡的 LOPIA COFFEE，一整排的海鮮丼、壽司、比薩、肉製品等現食區，準備迎接大量的台中饕客。

美妝區也進駐 PRADA Beauty 全台首家精品美妝旗艦店、GUCCI Beauty 也是全台最大店型，主打規模、品項最完整，並獨家販售 GUCCI 頂香系列，其中更包含連台北都沒有的「煉金士花園系列香氛」。TOM FORD Beauty 也在此導入全台最大店裝並設有專屬 VIP Lounge，搭配全台首創的「美妝香檳吧」，強調獨一無二的體驗感。

餐飲集結超過 50 家品牌，企圖打造台中最具話題的美食聚集地。結合自家漢來美食的優勢，包括米其林星級粵菜「漢來名人坊」、超熱門的吃到飽「島語」也將在 7 月登場，還有屋馬集團推出的全台首家韓式燒烤品牌「尚屋」，以及攜手韓國正寬法師共創的全新蔬食品牌「樂蔬 LE SHU」也話題十足。