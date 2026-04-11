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5招幫你緩一下腦袋　給總是習慣想太多不停內耗的人

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▲天下雜誌書摘-沒事的，我的焦慮怪獸 。（圖／Pexels）

▲如果不停焦慮內耗，可以用幾個方式幫助緩和心情。（圖／Pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

原本心情還不錯，直到點開另一半或朋友傳來的一個連結，或者是主管一句沒頭沒尾的「在嗎？」那一瞬間像被按下了某個小劇場開關，「他在暗示我溝通有問題嗎？朋友是在酸我上次遲到嗎？」

▲▼換季,焦慮,煩躁。（圖／pexels）

明明對方什麼都沒說，你卻花了一整天在「心靈內耗」，甚至開始默默討厭起那個「似乎做錯事」的自己。這種莫名其妙的被審判感，其實是因為你的大腦太想保護你，卻不小心把你傷得體無完膚。如果你的腦袋總是轉個不停、累到不行，試試這 5 個幫大腦「斷電」的轉念練習：

▲▼網揭6個「抗焦慮小習慣」。（圖／Unsplash）

放下手機
當你發現自己看著訊息開始心跳加速、坐立難安時，第一件要做的事不是回覆，而是「放下手機」。因為這時候你的大腦已經進入了警報模式，根本沒辦法理性思考。試著先深呼吸幾次，讓視線離開螢幕，去倒杯水或洗個臉。要讓腦袋知道：現在並沒有真正的危險，那只是幾行字，讓緊繃的神經先降溫再說。

▲▼總是焦慮不安？「6個方法」教你找回快樂 。（圖／Unsplash）

切換視角
焦慮念頭湧上來時，試著像個旁觀者一樣對自己說：「喔，我那個『覺得沈默就是生氣』的想法又跑出來了。」當你學會幫這些念頭「貼標籤」，你就能把「事實」與「你的想像」切割開來。一旦你從戲裡的悲劇主角變成戲外的觀眾，就能看清這些念頭有多荒謬，而不必親自跳進去受苦。

▲▼總是焦慮不安？「6個方法」教你找回快樂 。（圖／Unsplash）

24 小時冷凍期
如果你當下真的判讀不出來對方的「深意」，那就乾脆先別回，甚至先去睡一覺。很多本來聽起來像挑釁或酸言酸語的話，放個一天再看，你會發現對方可能只是當下很累、沒加表情符號而已。如果過了 24 小時你還是覺得不舒服，再平靜地跟對方確認，絕對比你自己對著螢幕推敲一整天更有效。

▲▼「5個方法」讓你遠離焦慮　把今天過好就好 。（圖／Unsplash）

換個假設
我們常以為別人的冷淡或沈默是針對自己，但現實是，每個人都忙著處理自己的生活難題。試著提醒自己，對方的行為 90% 跟他自己的狀態有關，跟我無關。他沒回訊或口氣不好，很可能是因為他剛被老闆罵、剛跟家人吵架，或者是單純很累。當你不再把自己當成世界中心，就不會覺得誰都在針對你。

▲▼「4個方法」幫你走出焦慮，放過自己。（圖/Unsplash）

檢查電力
一個人的判斷力跟體力是成正比的。如果你今天已經超級累，看什麼訊息都會覺得在針對你。先問問自己「我現在電力還有幾 %」如果不足別開訊息，洗個熱水澡、早點睡，你會發現睡飽之後，那些原本刺眼的文字，根本沒什麼大不了。

關鍵字：

暗喻焦慮, 心理內耗, 轉念, 社群焦慮, 自我覺察

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