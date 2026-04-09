再也不懂什麼是卡粉！「潤透系底妝」打造光澤好命肌

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要擁有好的妝感，粉底絕對是極為關鍵的重點，乾淨潤透的肌膚不僅可以提升好氣色，更能夠讓後續彩妝更耀眼，日系質感底妝SUQQU就推出全新晶采艷澤粉底液e，在滋潤配方增加的同時，又可以展現出高遮瑕的肌膚妝效，簡直就是乾肌必備神器。

4年前憑藉粉體顏料轉化為「液態顏料」的創新技術，設計出晶采艷澤粉底液，以及其柔滑與服貼的妝感，上市之後廣受粉絲喜愛，在2026年全面升級配方，以「光澤之巔」為目標，不僅在粉底液中添加2種賦予美麗光澤的高亮度油質，更透過油質凝膠化技術牢牢鎖住油質，讓粉底可以呈現出極致的明亮。

不僅如此，延續經典液態顏料技術，讓粉底展現出一貫的均勻服貼，在擁有高遮瑕力的同時還可以避免油光脫妝，讓肌膚呈現出宛如保養極佳的飽滿質感，同時更加色調細分為暖色、冷色與中性三種，讓任何膚色的使用者都可以找到超貼近原生肌膚的底妝。

對於潤透底妝，RMK也推出全新水凝潤顏底霜，高達70%的水性成分，在肌膚上均勻延展開之後，可以形成類似保濕面膜的保濕層和密封層，讓保養成分可以牢牢鎖在肌膚上，持續一整天的滋潤保濕，具有透明感的潤色效果，能夠修飾臉部肌膚瑕疵，同時不會有妝感，特別適合喜歡自然妝效的人，擁有輕盈無負擔的膚觸。