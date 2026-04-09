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台中漢神洲際明開幕優惠曝光！滿2千送2百再抽120萬元F1雙人遊

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▲台中漢神洲際購物廣場。（圖／業者提供）

▲台中漢神洲際購物廣場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台中最新熱點「漢神洲際購物廣場」將於明（4／9）正式登場！總面積達 6.6 萬坪，引進超過 500 家品牌，其中 150 家是全台首店或台中獨家。最受消費者關注的開幕優惠同步曝光，祭出化妝品滿 2,000 送 200、全館滿 5,000 送 500 的高回饋，甚至還有機會抽中價值破百萬元的 F1 歐美雙人遊。

▲台中漢神洲際購物廣場。（圖／業者提供）

漢神洲際以「跨界多元體驗」為特色，除了擁有台中最齊全的美妝品牌，囊括頂級保養、彩妝到香氛一應俱全外，更導入韓國潮流品牌與潮流IP玩具專賣店。另館內集結超過 50 家餐飲品牌，包含 21 家台中獨家，包括日本東京車站排隊店「SORANOIRO拉麵」全台首店。自家集團米其林名人坊、熱門吃到飽島語（7 月開幕）進駐。

▲台中漢神洲際購物廣場。（圖／業者提供）

全台首家、日本必比登推薦、東京人氣排隊拉麵名店「そらのいろSORANOIRO」。

漢神也宣布首波 4／10 至 4／22期間漢神APP會員多重回饋：

全館消費： 單筆滿 5,000 元送 500 元。
精品珠寶： 精品滿 10,000 元送 500 元；名品珠寶與大家電滿 10,000 元送 1,000元。
化妝品： 4／10 至 5／10 期間，單筆滿 2,000 元送 200 元。

5／10 前漢神會員單日消費滿 2,000 元可參加「消費週週抽」活動，獎品包括市值超過 120 萬元的「F1賽車城市雙人遊」，可自由選擇前往米蘭、馬德里或拉斯維加斯，並同步加碼抽漢來日月行館住宿券。

▲台中漢神洲際購物廣場。（圖／業者提供）

▲漢神洲際購物廣場來店禮MOMOREI莉可兔時尚隨行吸管杯。

此外祭出「莉可兔」系列來店禮，4／10 至 4／12 消費滿 1,000 元，可兌換「莉可兔」時尚隨行吸管杯；4／23 至 4／26 則可換時尚四輪摺疊購物車；在 1F、2F 化妝品單筆滿 3,000 元，還能將設計師 Daniel Wong 設計的時尚群居行李袋帶回家 。

▲台中漢神洲際購物廣場。（圖／業者提供）

▲來店禮MOMOREI莉可兔 時尚四輪摺疊購物車。

▲台中漢神洲際購物廣場。（圖／業者提供）

▲化妝品限定來店禮 - Daniel Wong 時尚群居行李袋。

迎接開幕人潮，漢神洲際針對 6,600 席汽機車停車空間，也推出機車族當日全面免費停車，漢神 APP 會員開車可享免費 1 小時、消費 500 元折抵 1 小時（最高折抵 6 小時）優惠，開幕首年平假日憑不限金額發票，可享當日免費停車 6 小時。搭乘捷運的民眾，從 4／10 至 4／30 期間，商場提供往返捷運站的接駁專車，約每 30 分鐘一班 。使用大眾運輸工具到店的民眾，出示相關憑證還能兌換 30 元漢神幣 。

關鍵字：

漢神洲際購物廣場, 4月10日開幕, 滿5, 000送500, 化妝品滿2, 000送200, SORANOIRO拉麵, 莉可兔來店禮, F1雙人遊抽獎, 台中新地標

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