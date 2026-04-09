時尚惡魔夢幻連動　梅莉史翠普爆料當年《穿著Prada的惡魔》衣服沒得借

▲美版《Vogue》總編安娜溫圖（左）與梅莉史翠普（右）飾演《伸展台》雜誌總編米蘭達，難得同台對談。（Disney+、20世紀影業提供）



圖文／鏡週刊

人正在首爾打片、下一站就要去上海的梅莉史翠普（Meryl Streep），美版《Vogue》發表了她跟總編安娜溫圖（Anna Wintour）的合照封面。沒錯，銀幕裡外的兩個時尚惡魔終於同台，她們也不負眾望講了對彼此的看法，梅莉史翠普甚至爆料，當年拍《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）甚至借不到衣服，因為時尚產業都怕得罪安娜！

這場難得一見的夢幻連動，兩個人穿的衣服當然都是時尚精品，且同時配戴Prada的墨鏡。而幫她們做造型的，也是《Vogue》第一把交椅、當年跟安娜一起竄出頭卻被她超車升官的葛蕾絲柯丁頓（Grace Coddington）。負責讓這2位大咖願意開口講話的，是《Barbie芭比》導演葛利塔潔薇（Greta Gerwing），堪稱為這場世紀對談，精銳盡出。

在訪談中，2人都彼此恭維對方的成就，安娜溫圖表示可以在銀幕上被梅莉史翠普演繹，即使惡魔總編米蘭達本人跟她相差甚遠，也是一種榮譽，「誰能不說那不是最不凡的禮物呢？」梅莉史翠普則說，「20年後再度扮演米蘭達，我的確有想到安娜本人，想像自己如何承擔她的責任。」

此外當年拍攝《穿著Prada的惡魔》過程中，戲外梅莉史翠普一直保持著米蘭達的樣子，所以其他演員都跟她保持距離，她說當時自己一個人待在休息拖車裡，「我就一直織毛衣，因為拍戲時沒辦法再看其他東西，會分散注意力，況且米蘭達是個無窮精力的人。」她還提到，當時拍攝時，時尚產業都很怕這部片在講安娜溫圖的壞話，寧可選擇不合作、免得被牽連，「所以我們借不到任何衣服，沒有人願意。所以這次我們把她壓低一點身段，讓她變得更簡單。當然我的頭髮也變少了，所以沒有以前那樣蓬鬆，但有更多飾品，也不要去管別人會怎麼想了，米蘭達本質就是什麼都不怕。」

雖然多年來大家都把米蘭達與安娜溫圖畫上等號，但梅莉史翠普發現自己跟安娜最大的共同點，就是她們都已經升格當了祖母。她說，「我有6個孫子，6個都不滿6歲，正好是從1歲到6歲都有。」她的原則就是充分利用時間，把握手上的幾秒鐘也好，即使瞬間即逝，「因為他們都各自住在東岸與西案，所以我一直在搭飛機。」

安娜溫圖則說，自己有4個孫子，還有4個繼孫，「當妳從事像我們這樣的工作時，就必須抽出時間。我去看他們的比賽、參加家長會，重要日子都要出席。我總覺得當一個忙碌的母親也無所謂，反正《Vogue》的事情都能等一等。」

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